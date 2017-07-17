Оршанцы добиваются новых мест для пикетов и митингов 1 17.07.2017, 13:28

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Орша стала одним из самых активных городов Беларуси во время акций против декрета №3.

Василий Береснев, правозащитник и член профсоюза РЭП, рассказал praca-by.info о работе круглых столов, возникших после протестов в Орше.

Орша стала одним из самых активных городов Беларуси во время зимних выступлений против декрета №3. Не в последнюю очередь на протесты людей сподвигла безработица и тяжелое экономическое положение региона. Чтобы избежать дальнейших выступлений и снизить градус напряжения, власть согласилась на диалог с гражданскими активистами Орши в надежде найти точки соприкосновения. Этот диалог продолжается и по сей день в форме так называемых круглых столов: периодических встреч членов общественных организаций и представителей администрации города.

Василий Береснев, член профсоюза РЭП и Белорусского Хельсинкского комитета, рассказал как идет обсуждение одного из самых, по его словам, болезненных и принципиальных для власти вопроса: о пикетах и митингах и о постановлении исполкома, определяющего места их проведения:

– С самого начала власти попытались нам отказать, не в очень жесткой форме: говорили, «мы ничего не можем сделать». Но когда стали разговаривать, стало понятно, что можно что-то решить. Например, оговорили, что будут определены не конкретные места в городе для проведения массовых мероприятий, а вообще все, которые не запрещены по закону. Зачем жителям одного района ехать на другой конец города, чтобы организовать встречу? Поэтому люди имеют полное право подать заявку на проведение массового мероприятия там, где не запрещено.

Активисты Орши пытались объяснить представителям власти, что пикеты не представляют угрозы для правопорядка:

– Мы убеждали, что даже если запретить пикет двух-трех человек, не дать им выпустить пар, это будет чревато последствиями.

Кроме локального постановления о проведении массовых мероприятий, на встрече речь шла и о том, чтобы активисты, организующие выступление в Орше приезжих поэтов, писателей, музыкантов и других популярных в Беларуси деятелей, не встречали противодействия в попытках арендовать зал для выступления:

– Хорошую аудиторию сложно найти. Сколько ни обращались, нам не дают залы. Хотя в это время пустуют и библиотека, и актовые залы учреждений.

Теперь нам предстоит увидеть, как будет выглядеть решение озвученных проблем на практике.