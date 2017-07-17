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Китай подверг цензуре диснеевского Винни-Пуха

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  • 17.07.2017, 13:50
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Персонаж популярного мультфильма Disney забанен за сходство с лидером КНР.

В Китае начали удалять онлайн-упоминания Винни-Пуха за сходство с лидером Си Цзиньпином, передает Financial Times (перевод - korrespondent.net).

Издание сообщает, что публикации, в которых было использовано китайское имя героя (Wéi ní xióng), были вырезаны на платформе Sina Weibo (аналог Twitter). Также удалили gif-изображения медвежонка из мессенджера WeChat.

До настоящего момента никакого официального комментария от властей по этому поводу не было. Однако эксперты полагают, что причиной цензуры является популярное в сети сравнение Винни Пуха с лидером страны.

"Исторически были запрещены две вещи: политическая организованность и политическая активность. Но в этом году к списку добавилась третья: говорить о председателе", - заявил профессор медиакоммуникаций Пекинского университета зарубежных исследований Цяо Му.

Он также подчеркнул, что знает о случаях задержания людей, которые размещали в Сети какие-либо комментарии в адрес президента.


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