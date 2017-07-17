На Донбассе подрались кавказские и российские наемники 7 17.07.2017, 14:01

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Несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один доставлен в больницу с ножевым ранением.

16 июля на временно оккупированной территории Донецкой области на межнациональной почве подрались кавказские и российские военные. Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"16 июля между военнослужащими кавказской национальности и русскими первой отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) "первого армейского корпуса" возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением", – сообщили в разведке.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.