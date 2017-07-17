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В Минск приезжает делегация Европарламента

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  • 17.07.2017, 14:04
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В составе делегации будет пять депутатов из Польши, Литвы, Латвии и Германии.

С рабочим визитом Минск посетит делегация Европейского парламента по связям с Беларусью.

Об этом «Свабодзе» сообщила пресс-служба представительства Евросоюза в Беларуси.

В составе делегации будет пять депутатов из Польши, Литвы, Латвии и Германии, которые входят в основные политические группы в Европарламенте. Руководитель - польский депутат Богдан Здраевский, он отвечает в Европарламенте за связи с Беларусью.

18-19 июля у евродепутатов запланированы встречи с представителями белорусского правительства и «депутатами» «палаты представителей».

Предполагается, что будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений Евросоюза и Беларуси и ликвидация препятствий на пути к более тесному сотрудничеству.

Как сообщили в представительстве Евросоюза в Беларуси, делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, чтобы узнать о проблемах в их деятельности.


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