День металлурга в Жлобине закончился задержаниями 10 17.07.2017, 14:07

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Милиция задержала две семейные пары.

«День меНталуга» в Жлобине. С таким названием читатель сайта телеканала «Белсат» прислал видео задержаний неподалеку от места проведения концерта в честь Дня металлурга, который состоялся 15 июля.

На видео видно как милиционеры запихивают в микроавтобус две семейные пары. Чем привлекли внимание эти люди неизвестно. С видео можно сделать вывод, что по крайней мере один из задержанных мог быть подвыпившим.

На жлобинском Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) работает около 12 400 человек.