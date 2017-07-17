Ученые рассказали, как ежедневные уборки влияют на здоровье 2 17.07.2017, 14:19

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Специалисты пролили свет на вред, казалось бы, совсем невинных привычек.

Лучше вовремя погубить привычку, пока она не погубила тебя, считают ученые. Anews.com поделился с читателями, какие, по мнению специалистов, бытовые привычки, кроме общеизвестных курения и алкоголя, также убивают здоровье человека, пишет ridus.ru.

Чтение и гаджеты в туалете

Не секрет, что очень многие из нас любят посидеть в отхожем месте с книжкой, журналом или смартфоном. Японцы вот вообще считают туалет одним из немногих мест, где лучше всего думается.

Однако по мнению медиков, долгие посиделки на унитазе могут привести к самому настоящему геморрою. В буквальном смысле.

Так, израильские врачи убеждены, что сидячая поза, какую предлагает современная сантехника, неестественна для справления нужды. От длительного пребывания в ней толстая кишка деформируется, возникает ненужное напряжение, появляются узлы.

Трапеза перед телевизором или монитором

Оказывается, когда ешь таким образом, мозг концентрирует внимание на экране, а не на еде, и тратит больше энергии на обработку визуально-слуховой информации, чем на вкусовые ощущения.

Глядя в телевизор или монитор, вы не получаете сигнала о насыщении. Как выяснили ученые, едоки-зрители поглощают в среднем на 500 ккал больше и едят на 20 минут дольше, чем те, кто «смотрит в тарелку».

Кроме того, исследователи Аризонского университета подсчитали, что на поверхности рабочего стола и клавиатуры в среднем в 400 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

Усердная работа по дому

Активное домашнее хозяйство отнимает больше физических и душевных сил, чем работа за деньги. Человек, привыкший к такой рутине, может даже не замечать стресса и пагубного влияния на организм.

Однако врачи убеждены, что в каждом из домашних занятий есть своя доля вреда. Например, контакт с чистящими средствами и аллергенами уж точно не полезен.

Медики считают, что рьяно предаваться домашней работе каждый день не стоит. Особенно тут нужно поостеречься женщинам, предрасположенным к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кстати, специалисты также считают, что вредно хвататься за активный домашний труд вечером после работы. Организму необходим отдых, чтобы понизился уровень «гормона стресса» кортизола. Интересно, что у мужчин он снижается только в том случае, если они точно знают, что на сегодня освобождены от хозяйственных забот.

Ежедневное мытье

Специалисты убеждены, что если вы не углекоп, не трубочист и не фанатик спортзала, то, скорее всего, вы не настолько «грязны», чтобы ежедневно скрести себя мочалкой.

Таким образом буквально сдирая естественный защитный слой, иссушая кожу и доводя ее до шелушения и микротрещин. А ведь это облегчает проникновение инфекции. Соответственно, прыщи и угри могут появиться не от грязи, а от чрезмерной чистоты.

Ученые из Университета Юты после исследования пришли к выводу, что «маниакальное» мытье разрушает микробную экосистему на поверхности кожи, в результате чего вы можете нанести вред иммунной, пищеварительной системам и даже сердцу, сообщает Anews.com.