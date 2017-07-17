Товарооборот Беларуси и Украины идет на рекорд 17.07.2017, 14:36

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Львиную долю экспорта Беларуси составляют нефтепродукты.

17-18 июля в Киеве пройдет заседание белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Эксперты с двух сторон будут советоваться, как стимулировать торговлю, улучшить сотрудничество в производственной кооперации, машиностроении, транспорте, агропромышленном комплексе, передает «Радыё Свабода».

В прошлом году Беларусь и Украина сумели устранить ключевые барьеры во взаимном доступе на рынки. Сняты вопросы сроков действия санитарно-гигиенической экспертизы для украинской продукции, ввозимой на территорию Беларуси, отменена специальная пошлина в размере 39,2% на ряд белорусских товаров, импортируемых в Украину.

В результате в 2016 году объем товарооборота составил 3,8 миллиарда долларов с приростом в 10%. Украина подтвердила статус второго по значимости торгового партнера Беларуси. Ее доля в общем товарообороте Беларуси составила 7,5%. В свою очередь доля белорусской продукции в украинском импорте также составляет более 7%.

Хорошая динамика отмечена и в этом году. В январе-мае товарооборот вырос на 26,7% и составил более 1,7 миллиарда долларов, при этом рост объема поставок отмечен с обеих сторон. По предварительным подсчетам, за первую половину года товарооборот Беларуси и Украины превысил 2 миллиона долларов.

Общий экспорт составил 2 миллиарда 848 миллионов долларов, из которых 1 миллиард 749 миллионов - нефтепродукты. Также Беларусь экспортирует в Украину газ, битум, удобрения.