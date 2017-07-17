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Собственнику такси «Алмаз 7788» предъявлено обвинение

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  • 17.07.2017, 14:51
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Виктор Пузиков
Фото: nn.by

Виктор Пузиков остается в СИЗО.

Начальник управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник заявил, что директору службы такси «Алмаз 7788» Виктору Пузикову предъявлено обвинение по ч. 2. ст. 243 УК Беларуси (уклонение от уплаты налогов), передает «Белсат».

«Предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Говоря простым языком, это уклонение от уплаты налогов путём не отражения в бухучете выручки, которая поступала от водителей наличными. Об этом в СМИ рассказывали и сами водители. Предыдущий ущерб бюджету на данный момент составляет около 1,5 млн. белорусских рублей. В отношении Пузикова применена мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявил Конопляник.

Представитель СК Юлия Гончарова отметила на своей странице в «Фейсбуке», что об изменении меры пресечения для Пузикова сейчас речь не идет.

«Без возмещения ущерба сложно об этом говорить», — отметила она.

Напомним, Виктора Пузикова задержали 14 июня в Минске. Предварительное следствие проводил Комитет государственного контроля.

В 2015 году Виктор Пузиков занял 25-е место в рейтинге самых успешных молодых белорусских бизнесменов по версии портала probusiness.by.


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