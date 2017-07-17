Как под Барановичами плетут лукошки для французов 6 17.07.2017, 15:00

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ООО «Белэкопак» в агрогородке Лесная занимается изготовлением и поставкой корзинок для фасовки фруктов, ягод и овощей во Францию.

Предприятие молодое, но, как отмечают в райисполкоме, «очень перспективное и динамично развивающееся». О нелегкой работе степлером и 1500 корзинках в смену, о средней зарплате и запросах французских заказчиков рассказал Intex-press директор предприятия Аркадий Ланцман:

- До этого я работал участковым инспектором милиции. Вышел на пенсию, но сидеть дома не смог. Идея создать предприятие по изготовлению фасовки из натурального шпона принадлежала моему хорошему знакомому Егору Меркудинову. Он работал в этой сфере, знал ее тонкости и предложил мне заняться этим делом.

В 2015 году мы вместе оформили документы, закупили оборудование, сырье, арендовали цеха бывшей мебельной фабрики, навели там порядок и стали набирать работников.

Начинали с десяти человек

«Корзиноплетению» у нас нигде централизованно не учат, поэтому обучать работников пришлось самим. Всех предупреждал, что работа сложная – работать приходится степлером, а это нелегко. Чтобы выбить хотя бы 10 скоб, нужно приложить усилия, а мои девушки в день загоняют их больше 1000! Поэтому для того, чтобы человек понял, сможет он делать корзинки или нет, даю ему два дня.

Начинали мы с десяти человек. Сейчас в штате более пятидесяти: 24 человека работают по трудовому договору, еще 30 – по договору подряда. Работают не только местные жители. Приезжают из города Барановичи, деревень Миловиды и Гута.

Большинство работников – женщины. Много у нас бывших работниц БПХО. У них руки «настроены» на такой труд, и они делают все быстро и четко. В зависимости от сложности в смену наши работницы могут сделать от 200 до 1500 корзинок.

Древесину закупаем в Барановичах, Ляховичах, Ганцевичах. Она качественная и недорогая. Остатки используем для топки, а из бревнышек, которые остаются после обработки, планируем делать лавочки, декоративные колодцы и беседки.

«В Беларуси такая упаковка не столь популярна»

Открываясь, мы сразу ориентировались на французский рынок – у моего соучредителя были там контакты. К тому же французы предлагали заказ на большой объем продукции. А в Беларуси такая упаковка не столь популярна, и заказы, которые поступают от белорусских бизнесменов, в несколько раз меньше. Нам это не выгодно: зачем делать меньше, если мы можем делать больше?

Начинали мы с отгрузки одной машины в месяц – это примерно 24 тысячи корзинок. Сейчас у нас несколько французских клиентов, и за июль мы отправили за границу уже шесть машин. А за последние полгода во Францию с нашей продукцией уехало 24 машины.

Работать с французами нелегко. Они хотят, чтобы все было быстро и качественно. Каждый заказ сопровождается четким сроком. Не уложишься в срок или сделал что-то некачественно – больше с тобой работать не будут. К тому же этот рынок маленький, все друг друга знают: одна ошибка – и можешь потерять всех заказчиков.

Зарплата зависит от сделанного

Процесс изготовления корзинок разделен на операции: кто-то дно корзинки формирует, кто-то ручку крепит. Это позволяет упростить работу и увеличить объемы производства.

Тем более что и зарплата у наших работников зависит от выполненных объемов. На мой взгляд, это правильно – несправедливо было бы платить всем одинаково. Мы ведем специальные табели, где ежедневно записываем, кто сколько сделал. Каждая корзина «стоит» по-разному: все зависит от сложности плетения, от количества используемых скоб и т.д.

Средняя зарплата на нашем предприятии – около 400 рублей. Но заработать можно и больше, если сделать больше корзинок. Есть девушки, которые получают и 600, и 700 рублей. Если получаем срочный заказ, выходим на работу и в выходные. Эти выходы оплачиваются вдвойне.

Планируем расширяться

Мы укрепились на рынке, заработали авторитет, есть несколько постоянных заказчиков. Предприятие уже вышло «в плюс». С одной стороны, когда заказчиков несколько, это хорошо – есть работа, с другой – фирмы предъявляют разные требования: кому-то нужны корзиночки меньшего размера, кому-то большего. Для нас же переход на новый вид упаковки – потеря одного рабочего дня, так как нужно перенастроить оборудование, сделать новую стружку, девочкам нарезать ее.

Сейчас во Франции появилась новая «фишка» – вместо скоб прошивать детали корзиночек нитью. Мы закупили новое оборудование, сделали несколько экспериментальных корзин и отправили во Францию. Посмотрим.

В планах на будущее – расширяться и набирать новых работников. Еще одна задача – это собственное здание. Ведь арендное помещение – это не твоя собственность. Сегодня оно есть, а завтра тебя попросят уйти. И здание, в котором мы сейчас размещаемся, находится в плачевном состоянии, требует вложений. Ну, а если вкладываться, то в собственное.