Путин и «братья по разуму» Игорь Эйдман

17.07.2017, 15:03

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Игорь Эйдман

Как глава Кремля нашел себе братьев в лице Сталина и Ивана Грозного.

Путин защищает Ивана Грозного и Сталина «от излишней демонизации», потому что подсознательно чувствует в них «братьев по разуму», вернее, по клинической паранойе. К тому же, новый «вошдь» воспринимает своих предшественников такими же, как он сам, жертвами клеветы ненавистных иностранцев. Ровно поэтому же защищал Грозного Сталин. Правда, Сталину Грозный казался недостаточно решительным убийцей, а для Путина оба они жестокие в самый раз, «в соответствии с требованиями времени». Путина, по его собственному признанию, не пугают родимые (или трупные?) пятна сталинизма на теле современной России.

При Сталине был реабилитирован Иван Грозный, а при Путине идет ползучая реабилитация не только Грозного, но и самого Сталина. Параноики друг друга в обиду не дают.

Сталин об Иване Грозном

Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния.

Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее.

Путин об Иване Грозном

Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible – Иван Грозный – убил своего сына. Это ещё неизвестно, убивал он своего сына или нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще, а придумал это всё папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую.

И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека. Хотя если посмотреть в тот период времени на другие страны, всё то же самое было везде. Время было такое, достаточно жестокое.

Путин о Сталине

Сталин был продуктом своей эпохи… Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что.

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