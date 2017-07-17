Белорус из Иркутска: Мы должны остановить ассимиляцию белорусов 2 17.07.2017, 15:17

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Фото: svaboda.org

Белорусская нация должна сохраниться во всемирном пространстве.

В Минске завершил работу Седьмой Съезд белорусов мира. Среди прочих на нем выступал белорусский деятель из российского города Иркутска, основатель Иркутского общества белорусской культуры имени Яна Черского, а теперь активиста клуб «Крывічы» Олег Рудаков, передает «Радыё Свабода».

Помимо доклада, Олег Рудаков подготовил перечень предложений, как сделать работу белорусских общин за пределами Беларуси более эффективной:

«По всему миру, (как засвидетельствовали делегаты Cъезда), идет непрерывный процесс ассимиляции белорусов, потеря ими своей национальной идентичности, - отмечает Олег Рудаков. - Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» должно обратить на это внимание и найти выход из ситуации. Миссия, на мой взгляд, должна быть одна - способствовать сохранению белорусской нации во всемирном пространстве, остановить ассимиляцию белорусов в том числе в Беларуси».

По словам сибирского делегата, в 1913 году в Прибайкалье было 300 тысяч белорусов, в 1989-м - 50 тысяч, а в 2012 - всего 16 тысяч. Куда делись сотни тысяч потомков тех, кто считал себя белорусами?

По словам Олега Рудкова, нужно разработать ряд программ и мероприятий, которые бы способствовали изучению белорусской истории, языка, традиций общинами за рубежом и в Беларуси:

«Прежде всего, это воспитывает искреннего белорусского патриота. Молодежь чувствует связь со своей исторической родиной, если привлекается через интерактив к белорускости в широком смысле. Только через родной язык, через белорусское образование, через просветительскую самоотверженную деятельность, через воспитание настоящего белорусского патриотизма мы сможем сохранить свою культуру, свой народ. Нам нужно не только самим помнить свои корни, но остановить ассимиляцию, поддержать молодежь, рожденную за пределами Беларуси, дать ей возможность в интерактиве присоединиться к своей нации».

Для достижения поставленной цели Олег Рудаков предлагает ряд конкретных шагов:

- Подготовить к изданию учебник быстрого обучения белорусскому языку и методические пособия по белорусской традиционной культуре, в том числе посвященный национальным праздникам, традиционным белорусским танцам, подлинному фольклору.

- Продолжать издание книг по белорусской истории и выдающимся деятелям белорусского движения.

- Организовывать выездные мероприятия между белорусскими общинами. Это единственная форма встреч, где нет зрителей, а все задействованные в интерактиве.

- Способствовать выезду известных белорусских музыкантов с патриотической позицией в белорусские общины за рубежом.

- Помочь открыть музеи выдающихся ученых из Беларуси, которые работали в Сибири, в частности в тогдашней Иркутской губернии.

- Поставить памятники знаменитому белорусу-ученому Яну Черскому в Витебске и в Иркутске.

- Организовать серию выездных семинаров в белорусских сообществах по организации работы с молодежью для того, чтобы присоединять ее к белорусскому движению за рубежом.