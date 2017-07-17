Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 1 17.07.2017, 15:19

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После завершения всех формальных процедур решение вступит в силу в конце сентября.

Совет Европейского Союза в понедельник утвердил временные торговые преференции для Украины. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет liga.net.

"Сегодняшним решением мы разрешаем экспортировать больше украинских товаров в ЕС. Это наша обязанность - поддерживать Украину и крепить наши экономические и политические связи, даже в условиях продолжающегося конфликта в их стране", - заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Отмечается, что мероприятия вступят в силу до конца сентября и будут применяться в течение трех лет.

Сообщается, что соответствующее решение направлено на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС, ввиду сложной экономической ситуации и усилий по экономическим реформам, которые осуществляются Украиной.

После завершения всех последующих формальных процедур это решение вступит в силу в конце сентября 2017 года.