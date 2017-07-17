Бывший политзаключенный потребовал компенсации от КГБ 1 17.07.2017, 15:42

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Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

Следственный комитет отказал Дмитрию Кременецкому в праве на компенсацию ущерба.

Следственный комитет отменил собственное постановление о признании за активистом Дмитрием Кременецким права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Новое постановление было вынесено 12 июля, сообщает ПЦ «Весна».

После того, как следователями КГБ было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении «молодофронтовца» за отсутствием в его действиях состава преступления, Дмитрий Кременецкий обратился в Следственный комитет с заявлением о вынесении постановления на компенсацию ущерба. Активист убежден, что содержание его под стражей было незаконным. Кроме этого, на все допросы Дмитрия водили с одетым на голову черным мешком, что, очевидно, делалось в целях запугивания и психологического давления и причиняло ему особые страдания, а также унижало его человеческое достоинство. Размер морального вреда активист оценил в десять тысяч рублей.

Однако, как следует из ответа начальника управления СК Республики Беларусь В. Грица, который Кременецкий получил несколько дней назад, следователи пришли к выводу, что в вопросе признания права на компенсацию они поспешили:

«Вынесенное постановление о признании за Дмитрием Кременецким права на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, является необоснованным, поскольку задержание, заключение под стражу, а также решение о прекращении в отношении Кременецкого уголовного преследования производилось Комитетом госбезопасности Республики Беларусь».

Мол, мы тут не причем и с этим вопросом лучше обращаться непосредственно в КГБ, сотрудники которого задерживали активиста и удерживали в камере более двух месяцев. Однако после передачи КГБ производства по делу в Следственный комитет, именно последний является органом уголовного преследования в это время.

«Здесь важно отметить, - комментирует правозащитник Валентин Стефанович, - что и сама процедура получения компенсации ущерба, которая была нанесена гражданину органами следствия, закрепленная в Уголовно-процессуальном кодексе, выглядит очень странной: для получения такого права гражданин прежде всего в досудебном порядке должен обращаться в следственный орган, который непосредственно и осуществлял его преследование, чтобы последний признал такое право за гражданином. Без постановления следственного органа о признании такого права гражданин не может обращаться с иском в суд. Надо отметить, что по другим обстоятельствам причинения морального и материального ущерба предусмотрен прямой судебный порядок рассмотрения иска».

Дмитрий Кременецкий вместе с некоторыми другими «молодофронтовцами» был задержан сотрудниками КГБ 23 марта 2017 года по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». 2 июня старшим следователем по особо важным делам 1 отдела следственного управления КГБ А.В. Грибам вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении «молодофронтовца» за отсутствием в действиях состава преступления.