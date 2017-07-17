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Найдена неожиданная польза решения кроссвордов

  • 17.07.2017, 15:57
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Группа британских ученых обнаружила связь между решением кроссвордов и здоровьем головного мозга.

Специалисты выступили с докладом на международной конференции AAIC 2017 в Лондоне, сообщает lenta.ru.

Ученые опросили более 17 тысяч здоровых людей в возрасте старше 50 лет, а также предложили им пройти несколько заданий. В результате выяснилось, что ежедневное решение различных головоломок вроде кроссвордов способствует улучшению здоровья мозга и повышению его активности.

«Мы нашли взаимосвязь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и тем, с каким успехом они решают задачи на внимание, логическое мышление и память», — заявил ведущий автор исследования Кит Веснес (Keith Wesnes). По его словам, те из участников исследования, кто часто решает головоломки, справляется с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе.

В мае 2017 года шведские психологи показали, что транскраниальная стимуляция мозга (ТЭС-терапия) постоянным током, несмотря на свою популярность, не оказывает значимого эффекта на когнитивные способности здорового человека.


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