Работников гомельского автопарка заставили приобретать сертификаты на мясо 3 17.07.2017, 16:28

Цена «мясного сюрприза» - 30 рублей.

Автобусный парк решил побаловать своих работников мясной продукцией гомельского мясокомбината, но, как оказалось, расплачиваться за щедрость руководства придется самим работникам.

В редакцию «Сильных Новостей» обратились несколько читателей с сообщением почти одинакового содержания: «Работникам автобусного парка выдают сертификаты в добровольно-принудительном порядке».

По словам наших читателей, сперва мясной ажиотаж начался в автобусном парке №1, а 12 числа в принудительном порядке сертификаты на 30 рублей от гомельского мясокомбината были вручены почти всем работникам АП №6.

— Аргументировали — какая-то помощь парку. Сертификаты, естественно, не бесплатные. Работники полностью возместят стоимость сертификата, — рассказали наши читатели.

Со стороны руководства все выглядит в более ярких красках. «Кто не хочет — не берет», — заявили в автобусном парке №6.

— В счет внешней задолженности предприятию должны были деньги другие организации, денег у этих организаций нет, поэтому нам предложили взять сертификаты. Работникам никто их не навязывает: кто хочет, тот может взять в счет заработной платы сертификат гомельского мясокомбината и купить продукцию вместо того, чтобы тратить наличные деньги. Я лично взял два сертификата, в субботу отоварил их в фирменном магазине, остался очень доволен и помог родному предприятию, — прокомментировал ситуацию заместитель директора по идеологической работе Сергей Георгиевич.