Детские пособия: делить усыхающий пирог Константин Скуратович, «Наше мнение»

17.07.2017, 16:48

Фото: ipnews.in.ua

В Беларуси изменились правила начисления детских пособий.

Пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будут выплачиваться в полном размере, независимо от заработков родителей или опекунов. Это главное и принципиальное новшество в поправках, принятых «палатой представителей» в закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Новый закон вступил в силу 1 июля текущего года, а к перерасчету детских пособий органы социального попечительства приступят 1 августа.

По словам заместителя председателя ППНС Валентины Курсевич, принятые поправки позволят улучшить положение наиболее уязвимых слоев населения. Отныне поддержку получат семьи, в которых инвалидами первой и второй группы являются оба родителя или один из них является инвалидом первой группы, а второй ухаживает за супругом. При этом семьи сохраняют за собой пособие на ребенка по достижению им совершеннолетия, даже если он будет обучатся в вузе или ссузе за счет государственного бюджета. Прежде выплаты пособий для таких студентов прекращались.

Следующее важное новшество: отныне родителям, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18-летия, закон разрешает работать при условии неполной занятости или на дому и получать это пособие в полном объеме. Такое же право предоставляется не только биологическим родителям, но и мачехе, отчиму, усыновителю, попечителю, опекуну. Пособие сохраняется и в том случае, если семья получает иные социальные выплаты – страховые или назначенные органами по труду, занятости и социальной защите пенсии. Таким образом, родители приобретают возможность сохранять и нарабатывать страховой стаж для начисления собственной трудовой пенсии.

Поправки затронули семьи, которые воспитывают детей с 3-й и 4-й степенью утраты здоровья. Отныне с момента исполнения ребенку 3 лет и до его совершеннолетия размер пособия будет увеличиваться со 100% до 120%.

Существенно, что Закон закрепляет равные возможности этих семей на получение социальных пособий независимо от места их регистрации. Кроме этого будущие матери могут становиться на учет в негосударственных учреждениях, сохраняя за собой право на получение пособия по беременности и родам. Устанавливается, что расчет пособия по уходу за ребенком по достижению им 3-летнего возраста будет пересчитываться дважды в год – 1 февраля и 1 августа. Указывается, что размер начисленного пособия будет сохраняться в прежнем размере даже в случае снижения среднемесячной заработной платы в стране. Специально оговаривается, что в тех случаях, когда пособие по беременности и родам оказывается ниже пособия по уходу за ребенком до 3-лет в период с момента рождения ребенка, оно постфактум увеличивается до этой суммы.

Первые официальные комментаторы нового нормативного акта обращают внимание общества на масштабную работу властей по улучшению демографической ситуации в стране. В пользу этого приводится статистика, с которой можно соглашаться, можно спорить, однако проявившая себя впервые 25 лет назад тенденция к депопуляции Беларуси сохраняется. И, как вполне обоснованно утверждают критики государственной демографической политики, данная тенденция устойчива.

Общественность в лице Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (ОО «БелАПДиМИ) одобрила данные поправки в законодательство. Однако тут же потребовало усилить поддержку семей, где воспитываются инвалиды старше 18 лет, а также отменить обязательный страховой стаж для родителей с инвалидностью. Как резонно рассуждают общественники, инвалидность никуда не исчезает, и 19-летний инвалид не перестает оставаться ребенком для своих родителей. При этом размер пособия на сегодняшний день не превышает размер минимальной заработной платы. Иными словами, он предельно, крайне низок, недостаточен для осуществления целей опеки инвалида: «При таком подходе круг лиц, желающих заниматься уходом за инвалидом первой группы, весьма ограничен, в результате нуждающиеся в уходе практически лишены его».

Это правда. В ОО «БелАПДиМИ» предлагают наделить правом на получение пособия всех трудоспособных граждан, работающих на условиях неполного рабочего времени и осуществляющих постоянный уход за инвалидами. Также там считают, что следует отменить норму, в соответствии с которой право на трудовую пенсию родители детей-инвалидов получают лишь в том случае, если имеют за плечами 5 лет трудового стажа. В Министерстве труда и социальной защиты к этой общественной инициативе относятся отрицательно. Чиновники считают, что нельзя предоставлять право на трудовую пенсию по возрасту лицам, не работавшим и не участвовавшим в государственном социальном страховании.

Чиновники не могут понять общественников, которые утверждают, что «осуществляя уходом за инвалидом первой группы, люди выполняют полезную функцию, добровольно возлагая на себя обязанности по оказанию помощи и поддержке лиц с ограниченными возможностями и освобождая государство от соответствующих кадровых, временных и частично финансовых затрат». Это тоже чистая правда, которую могут признать все – чиновники и нечиновники, ведь государство принимает на себя конституционные гарантии в отношении каждого гражданина, в том числе инвалида. Соответственно, те, кто ухаживает за инвалидами, выполняют общественно полезные функции, трудятся на благо общества и требуют своей доли в виде пособия и трудовой пенсии.

Если в законодательстве такого прецедента нет, следует его создать.

У нас так часто случается, что законодательство отказывает обществу в реализации его насущных потребностей. В данном случае, я считаю, главным препятствием является потерпевший фактическое фиаско Декрет № 3, который совершенно произвольно увязал общественно-полезный труд гражданина с необходимостью получения денежных доходов. Каким-то чудесным образом в законодательстве появился термин «страховой стаж», когда в Беларуси не было и нет системы пенсионного страхования. Действующая пенсионная система на принципах солидарности (нынешние работники выплачивают пенсию нынешним пенсионерам) все больше трансформируется в субсидированную государством. Ситуация ухудшается буквально с каждым днем, поскольку стремительно падает официальная занятость населения.

Например, только в январе-мае текущего года по сравнению с январем-маем 2016 года занятость в народном хозяйстве крупнейших городов – Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве – уменьшилась на 50 тысяч человек. Соответственно сократились поступления в Фонд социальной защиты населения, из которого выплачиваются все пособия, стипендии, пенсии и пр.

Некогда Людвиг Эрхард, творец послевоенного немецкого экономического чуда утверждал, что «Компромисс – это искусство разделить пирог так, чтобы каждый был уверен, что лучший кусок достался ему». В Беларуси по мере усыхания общественного пирога утрачивается и способность к компромиссу в этом понимании: дележ производится в основном в пользу государства. Тенденция, которая прослеживается во всех законодательных новациях (включая Декрет №3 и даже закон «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»): государство имеет обязательства только перед теми, кто его финансировал на протяжении какого-то промежутка времени. Остальные граждане – вроде как и не граждане, несмотря на Конституцию.

Константин Скуратович, «Наше мнение»