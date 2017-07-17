Телеканал РБК отправил десятки сотрудников в длительный отпуск 17.07.2017, 17:02

Руководство телеканала будет формировать новую сетку вещания.

Сотрудников двух программ телеканала РБК отправили в длительный отпуск минимум до сентября, пишет «Немецкая волна».

Об увольнениях речи не идет, сообщил 16 июля пресс-секретарь холдинга РБК Егор Тимофеев. «Каждый из сотрудников во время отпуска волен сам решить, захочет ли он вернуться и продолжить работу», - сказал он. По словам Тимофеева, в это время будет формироваться новая сетка вещания телеканала.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что несколько десятков сотрудников телеканала РБК, поступивших на работу год назад, намерены уволиться из-за несогласия с политикой нового руководства канала. В частности, об этом сообщил «Эху Москвы» журналист Роман Супер, который отметил, что согласно подписанным документам продолжит работу до 29 сентября, а впоследствии покинет РБК.

19 июня стало известно, что группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65 процентов акций холдинга РБК у «Онэксима» Михаила Прохорова. Тогда Березкин сообщал, что не планирует вмешиваться в редакционную политику холдинга.