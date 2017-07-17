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Мозырянина задержали на границе с 1.000 бутылок русской водки

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  • 17.07.2017, 17:03

Хозяина товара ждет денежный штраф, а товар - конфискация.

Автомобиль УАЗ «Патриот» был оставлен для осмотра сотрудниками гомельской милиции, ГАИ и налоговиками ранним утром на автодороге граница РФ - Гомель - Кобрин в 3 км от Добруша. В транспорте оказалось 1080 бутылок водки «Родник Сибири» производства Российской Федерации на сумму около 9 тыс. рублей. Сопроводительные документы и акцизные марки РБ на партию товара отсутствовали, пишет sb.by.

Уточнение данных перевозчика показало, что автомобилем управлял 52-летний мозырянин, которому автомобиль не принадлежит. Хозяином техники является его 43-летний земляк, которого с ним не было.

- Спиртосодержащая продукция изъята и передана ИМНС по Советскому району Гомеля, начата проверка, - сообщают в УВД Гомельского облисполкома.

С большой долей вероятности можно утверждать, что она была предназначена для реализации на территории Беларуси с целью получения дохода. Хозяина товара ждет денежный штраф, а товар - конфискация. В случае, если он соответствует белорусским стандартам и безопасности, то подлежит реализации с обращением дохода в бюджет.


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