Калина рассказал, что Светлана Алексиевич редактировала его книгу за $300 29 17.07.2017, 17:29

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Нобелевский лауреат назвала это «глупостью несусветной».

Певец Виктор Калина в последнее время «ловит хайп» — создает шумиху на пустом месте. Известный своими разборками в соцсетях исполнитель шансона снова оскорбляет своих оппонентов — на этот раз в «Фейсбуке», пишет nn.by.

Но ведь это еще не все. Калина утверждает — корректуру его книги «Генералы дворов» делала сама Светлана Алексиевич!

«Недоносок. Тебя обманули»

Несколько недель назад стало известно, что по всей стране отменяются концерты белорусского песенного исполнителя Виктора Калины. «Шансонье» возмутился — мол, это неправда! — и перешел на оскорбления. Правда, пока что только в интернете.

Причем это уже не первый раз, когда шансонье «отжигает» в соцсетях. В марте в группе молодечненского ДК, в котором должен был состояться концерт Калины, началось обсуждение творчества этого певца.

«Какой позор для ДК и для людей, которые собираются посетить эти блатные воровские скоки!», — писали молодечненцы.

После чего в комменты пришел сам Калина и начал объяснять, как надо себя вести:

«Наталья, ты б не ***! А просто мои песни послушала! Так ты свои «гроши» и не давай! Просто не ходи! Иди в цирк!»

«Максим, ну ты приди и просто по-мужски поговори со мной. Объясни про сходки и прочее. Может, чем-то сможешь обогатить мой внутренний мир. Негодяем быть просто и очень сложно остаться человеком!» — раздавал свои советы Калина.

Позже, правда, Калина сделал вид, что вместо него комментарии оставлял администратор. Позже представители группы ДК удалили наиболее вызывающие комментарии. Но кэш гугла все помнит.

Виктор Калина прокомментировал свои высказывания в сети.

По словам певца, у него есть добровольные помощники, которые занимаются его интернет-аккаунтами. Но в «Фейсбук» им заходить запрещено — им пользуется только сам Калина. Однако все приведенные выше скриншоты — как раз из «Фейсбука».

«Я не хамло. Я отвечаю — ну, бывает жестко. А если я что-то там и сказал — то это было на моей странице, — пояснил Виктор Калина. — По чужим страницах я не хожу».

Что касается оскорблений в личные сообщения, то, признается Калина, там «можно и нарваться».

Корректура за $300 от будущего нобелевского лауреата?

Но ссоры в соцсетях — это еще цветочки. 12 июля Виктор Калина поделился в своем фейсбуке совершенно удивительной историей.

По словам Калины, его книгу «Генералы дворов» в 2006 году якобы отредактировала сама Светлана Алексиевич. Взяла за это писательница 300 долларов — «у нее был тяжелый период она подрабатывала книгами по кулинарии и вязанию», заверил певец.

В комментарии Виктор Калина повторил историю. Он убежден, что Алексиевич работала над его книгой в феврале 2006 года.

«Она в то время писала какие-то брошюры по кулинарии, которые продавались в киосках. А я принес свою книгу, чтобы исправить ошибки: поправить грамматику. У меня в школе по языку было 3 или 4, а по литературе — 5 с тремя плюсами. Литературная обработка мне не была нужна, нужен был корректор, — сообщил Калина. — Так Алексиевич стала меня поучать, рассказывать, как надо писать, рассказывать, что ее возмутило в моей книге… Так я говорю: минутку, я пришел поправить ошибки — так вы поправьте ошибки, получите свои 280 долларов и тусуйтесь там себе! Мне не нужен учитель литературы!»

Журналисты рассказали эту историю Светлане Алексиевич.

«Глупость несусветная, — рассмеялась писательница. — Этой истории не было и быть не могло. Разве что, может, он пишет такое обо мне для самопиара».

* * *

Виктор Калина — исполнитель, выступающий в так называемом жанре «русского шансона». Родился в семье белорусов в Казахстане. Ранее занимался бизнесом в Беларуси, но в 2007 году его и жену Светлану осудили за мошенничество в особо крупном размере: он застраховал свой «Мерседес» на $34 тысячи, после чего имитировал кражу машины (на самом деле свое авто певец продал). Калину осудили на пять с половиной лет заключения, жену — на 4,5 года, правда, уже в 2009 году оба вышли по амнистии.

Сегодня Калина живет в России, в Беларусь приезжает только с концертами. Под Смоленском у него хутор «Калинова долина», который украшают флаги России, Беларуси, «ДНР» и «Новороссии».

Калина известен своей поддержкой сепаратистов Донбасса: он не раз бывал в «ДНР», где ему даже вручили местные награды.