Порошенко: Украина готова помочь Молдове вернуть Приднестровье 3 17.07.2017, 18:15

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Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности Молдовы.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинга для СМИ, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Очень благодарен правительству, премьер-министру, парламенту Молдовы за твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости страны. Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета республики Молдова», - сказал Порошенко.

Согласно сообщению АП, он добавил, что Украина готова делать все возможное для восстановления того, что 25 лет назад было спровоцировано и имеет тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье.

В свою очередь премьер-министр Молдовы рассказал, что ранее больше 70% от общих объемов торговых операций Приднестровья осуществлялись именно через пункт пропуска «Кучурган-Первомайск». Он отметил, что странно слышать разного рода спекуляции по поводу так называемых планов по осуществлению экономической блокады Приднестровья.

«О какой блокаде может идти речь, если почти 60% общего объема экспорта из этого региона было в страны ЕС. Возможно, это не нравится некоторым лидерам этого региона, но это очень нужно для людей, которые там проживают», - подчеркнул Филип.

Сегодня на украинско-молдавской границе открыли совместный контрольно-пропускной пункт Кучурганы-Первомайск.