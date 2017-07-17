Фотофакт: вдоль дороги на проспекте Дзержинского пилят огромные ели 7 17.07.2017, 18:36

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Фото: «Онлайнер»

Деревья пилят из-за строительства новой дороги.

До 2030 года район улицы Розы Люксембург в Минске должен подвергнуться масштабной реконструкции. Здесь планируют снести малоэтажную застройку, а на ее месте построить новое жилье, паркинг, школы, детские сады, крупные многофункциональные и административно-деловые комплексы. Кроме того, над столичным проспектом Дзержинского построят еще один путепровод, который будет располагаться около здания администрации Московского района (между пл. Богушевича и 2-м переулком Р. Люксембург). Он станет частью первого городского транспортного кольца. Сегодня коммунальные службы приступили к подготовке небольшого участка возле администрации района, где пройдет путепровод: для новой дороги уже спилили несколько больших деревьев, сообщает «Онлайнер».

Планируется, что на 1-м городском кольце, которое пройдет вдоль железной дороги, будет минимум шесть рядов с разделительной полосой, а также полосы разгона и торможения. Судя по схеме, которую презентовали на общественном обсуждении по развитию всего района Розы Люксембург, съезд с новой дороги пролегает как раз через небольшую зеленую зону.

Как мы уже сообщали ранее, на территории в границах ул. Розы Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — железная дорога архитекторы предлагают снести 13 частных домов и 1587 квартир общей площадью 61,2 тыс. кв. м, а на их месте построить многоэтажки, увеличив площадь жилфонда этого района на 252 тыс. кв. м.

Местным жителям такой план оказался не по душе. На презентации проекта большинство присутствующих высказались против реконструкции. Особенно горячо был воспринят вопрос сноса домов.