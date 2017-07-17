Топ мест в Беларуси, где нужно организовать звездный туризм 3 17.07.2017, 19:41

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Восточная Беларусь щедра на революционеров, писателей и художников.

В прошлый раз мы рассказывали о том, как западная часть Беларуси связана с именами Скарлетт Йоханссон, Харрисона Форда и Хаима Вейцмана. Теперь путешествие kyky.org продолжается в восточных областях Беларуси: знали ли вы, что нобелевский лауреат Жорес Алферов родом из чашников? А то, что первый президент Гавайев попал туда из Могилева? Если белорусский Запад дал миру голливудских знаменитостей, то Восток оказался щедр на писателей, художников и революционеров.

1. Продюсер «Пролетая над гнездом кукушки» и голливудский актер из города Чаусы

В Могилевской области есть небольшой городок Чаусы. Что про него известно среднестатистическому белорусу? Молочная продукция, стройматериалы и обработка льна. Название города – тюркского происхождения: слово «чаус» значит «низший военачальник» или просто «мелкопоместный дворянин». Ах, ну и среди послов крымского хана в Речи Посполитой был некий Чаус. Однако точно неясно, основал ли крымский посланник село Чаусовичи, как неизвестен наверняка и факт дарения ему земель.

Мы провожали закаты и встречали дни🌤 Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌼алёна🌼 (@alyona_monakhova) Авг 15 2016 в 3:36 PDT

А вот, что мы знаем точно: Майкл Дуглас – американский киноактер и продюсер – имеет корни именно отсюда. Дуглас интересовался исторической родиной, но еще ни разу ее не посетил. Однако воспоминаний о Беларуси у Майкла Дугласа достаточно. Например, актер вспоминал, что над кроватью его отца висели рисунки известного земляка – Шагала. Какие – мы бы вам рассказали, если бы взяли интервью у самого Дугласа.

Кусочек лета ☀️ Публикация от @xe_2000 Сен 19 2016 в 1:14 PDT

2. Гений авангарда из Витебска

Собственно, про самого Шагала. Не упомянуть одного из самых известных художников-авангардистов ХХ века было бы не просто негоже, а даже грешно.

#Витебск Публикация от Витебская область (@loja_by) Июл 5 2017 в 3:12 PDT

«А вы случайно не из Витебска?» – спрашивал художник всех своих гостей, приходящих в его апартаменты во Франции. Марк Шагал был из Витебска, любил Витебск и не нарисовал почти ни одной картины, которая была бы посвящена другому городу. Поклонникам его творческого стиля посещение дома-музея и арт-центра Марка Шагала в Витебске – определенный must see. Это личность мирового масштаба, а, согласитесь, далеко не все назовут хоть одну его картину, кроме известной даже годовалому ребенку «Прогулки».

3. «Улей» в Смиловичах

Раз уж мы начали говорить об известных белорусах и затронули художников, то без Хаима Сутина текст вряд ли будет полным.

На рассвете Публикация от @verhun_alexander Июл 7 2017 в 8:22 PDT

we can have it 🙈 Публикация от ANOOOTHER (@zhdankalol) Июн 29 2017 в 1:01 PDT

Сутин родом из Смиловичей – этот городской поселок богат на известных выходцев. Отсюда родом и Шрага Царфин (еще один белорусский живописец-представитель Парижской школы), и Гирш Хаимович Фельдман — отец актрисы Фаины Раневской. Концентрация таланта в этих краях в одно время просто зашкаливала.

Можно нескончаемо наслаждаться природными контрастами) Публикация от Олег Зубарик (@oleg_zubarik) Май 31 2017 в 8:03 PDT

В честь земляка, картина «Ева» которого признана самой дорогой в Беларуси, в Смиловичах открыт музей «Пространство Хаима Сутина». Есть тут и арт-центр «Улей», где дети и молодежь могут раскрывать свои художественные таланты.

Если вам ближе музыка, чем живопись, то можно посетить и усадьбу Станислава Монюшко – известного белорусского композитора и дирижера, ставшего основоположником национальной оперы в соседней Польше.

Кстати, как рассказывала директор «Пространства Сутина», у них в гостях бывают поклонники творчества художника со всей Европы – они специально проделывают гигантский путь ради музея, составленного в прямом смысле руками местных просвещенных. Почему бы и самим белорусам не заглянуть?

4. Белорусские сказки Самуила Яковлевича

Что или кто может связывать два белорусских города – Витебск и Дзержинск? Самуил Яковлевич Маршак, например. Его отец – уроженец Койданова, так до 1923 года назывался Дзержинск. А мама поэта, писателя и драматурга была витебской домохозяйкой.

Фото: @jane__orlova #gorod_vitebsk #vitebsk #belarus #instabelarus Публикация от Витебск✨ (@gorod_vitebsk) Янв 29 2016 в 4:32 PST

Некоторое время семья Маршаков провела именно в Витебске, и, наверное, именно здесь в сознании будущего автора множества детских сказок зародились те образы, которые мы все знаем и любим.

Публикация от б ы д л о (@xx.bydlo) Июл 6 2017 в 1:46 PDT

5. Чашники и Нобелевская премия

В 95 километрах от Витебска, на берегу реки Улла, расположен город Чашники. Если будете ехать в Витебск – заезжайте.

#улла #уллала Публикация от @zoocapisce Май 3 2016 в 1:06 PDT

Во-первых, это город с достаточно долгой историей – первое упоминание о нем было в 1504 году в перечне крупнейших поселений Полоцкого Воеводства ВКЛ. В 1580 году Чашники были использованы как стратегический военный объект: хитрый король Стефан Баторий собирал здесь войска для похода на Великие Луки, благодаря положению местечка русские до самого конца не знали о направлении похода.

В XVII веке доминиканцы построили здесь католическую церковь. А в XVIII веке – пристань и мастерские по постройке торговых судов.

Кроме прочего, здесь родился Жорес Алфёров — лауреат Нобелевской премии по физике. Алферов заложил основы принципиально новой электроники на основе гетероструктур, создал и развил новое направление современной физики – зонную инженерию.

Разработки Алферова, автора более пятисот научных работ, трех монографий и пятидесяти изобретений, применяются в энергетике, телекоммуникациях, цифровых средствах хранения и передачи информации, космической и вычислительной технике. А еще он рассказывал, что блины с верещакой его мать учил готовить сам Янка Купала.

6. Первый президент Гавайских островов из Могилева

Могилев Автор: @fly.belarus #mogilev #belarus #беларусь #могилев Присылайте свои фотографии с пометкой #lovely_belarus и попадайте к нам в ленту Публикация от Люблю Беларусь! (@lovely_belarus) Июл 4 2017 в 6:54 PDT

Знаете ли вы, что в Могилеве можно найти атмосферу гавайских тропиков и жаркий дух революции?

В Могилеве родился Николай Константинович Судзиловский — учёный-этнограф, географ, химик, биолог и революционер-народник. Судзиловский был участником революционных движений в России, Швейцарии, Англии, Франции, Болгарии, США, Японии и Китае.

Вид на Могилёвскую Ратушу с соседней крыши. Фото: Игорь Соколов @pups_mog #instamogilevlive #belarus #mogilev #беларусь #могилёв #могилев Публикация от Могилёв События Новости Фото (@instamogilevlive) Июн 6 2017 в 3:29 PDT

Детство Николая Константиновича прошло в обедневшей дворянской семье. Николай был старшим из восьми детей, поэтому он помогал не только матери по хозяйству, но и отцу – по его работе. Окончив с отличием Могилёвскую гимназию, в 1868 году Судзиловский поступил на юридический факультет Петербургского университета. И поехало.

В период с 1873 по 1874 года он был одним из организаторов «Киевской общины» (или «Киевской коммуны») — социалистической студенческой организации. Судзиловский устроился фельдшером в тюремную больницу в Николаевск и попытался устроить побег заключенных. Когда его план был раскрыт, он скрылся и бежал из России. Путь его эмиграций привел ученого на Гавайские острова. Там Николай Константинович стал владельцем кофейной плантации и занимался врачебной практикой.

Ветряки / Windmills Фото проекта @fly.belarus (www.flybelarus.org) #instamogilevlive #belarus #mogilev #беларусь #могилёв #могилев Публикация от Могилёв События Новости Фото (@instamogilevlive) Июн 3 2017 в 10:38 PDT

Судзиловский проводил разъяснительные беседы и учил гавайских аборигенов революционной борьбе, организовал «партию самоуправления гавайи», миссией которой была борьба за интересы коренных жителей. Он пытался проводить там демократические реформы, но не мог остановить процесса инкорпорации Гавайев Соединенными Штатами.

Когда США предоставило местным жителям выбор между республиканской и демократической партией, в предвыборную борьбу включилась третья партия, созданная Судзиловским. В 1900 году при поддержке аборигенов Николай и его партия прошли в сенат Гавайских островов, и уже через год Судзиловский был избран первым президентом этого сената – правда, через год его предали. Во время русско-японской войны он издавал газету для русских военных, за что его даже лишили американского гражданства. А еще он знал десять языков и занимался даже агрономией. Пора ехать в Могилев и черпать на его родине энергию гения.

7. Гомельский фантаст из американской «Большой тройки»

Если, путешествуя по Гомелю и его области, вам совершенно случайно захочется подумать о позитронной роботике или хотя бы психоистории, то есть повод дать себе волю. Скорее всего, вы попали под воздействие энергетики Айзека Азимова, известного писателя-фантаста, родившегося здесь.

Американский писатель-фантаст с белорусскими корнями, Айзек Азимов (при рождении, как это часто бывает с «новыми американцами» его звали Исаак Юдович Озимов), был еще и популяризатором науки и биохимиком.

Азимов написал около полутысячи книг – художественных и научно-популярных. А термины из его произведений — такие, как robotics (роботехника, роботика), positronic (позитронный), psychohistory (психоистория, наука о поведении больших групп людей) — в итоге вошли в английский и другие языки. Литератора с белорусскими корнями в англо-американской литературной традиции относят к «Большой тройке» писателей-фантастов вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном.