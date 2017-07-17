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Жители Броневого и Войскового переулков отбились от уплотнения

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  • 17.07.2017, 19:18
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Жители домов выступили категорически против предложений архитекторов.

Жители домов в Броневом и Войсковом переулках смогли повлиять на предложение архитекторов по развитию их квартала: надстраивать мансардные этажи дорогим трехэтажным сталинкам и уплотнять дворы детсадами в центре города не будут, передает tut.by.

Общественное обсуждение проекта кварталов у площади Победы в границах ул. Первомайская — ул. Фрунзе — просп. Независимости — ул. Козлова — ул. Платонова — ул. Чапаева завершилось в конце июня. По проекту, напомним, архитекторы предложили надстроить мансардные этажи в четырех сталинках, уплотнить два двора детскими садиками, построить гаражи-стоянки.

На презентации проекта жители домов выступили категорически против предложений архитекторов. А позже написали не одно коллективное обращение в администрацию Партизанского района с просьбой учесть их мнение.

Жильцы дома № 10 по Войсковому переулку в своем обращении написали, что они категорически против уничтожения зеленой зоны во дворе своего дома ради строительства детсада. А мансардные этажи уничтожат историческую значимость квартала.

«Вырубка зеленой зоны — это ликвидация маленьких „легких“ данного сектора, что значительно ухудшит условия и качество жизни жителей квартала, в основном пенсионеров», — пишут в своем обращении жители дома.

Жильцы дома № 4 в Броневом переулке тоже написали коллективное обращение. В нем они отмечают, что во дворе их дома произрастают уникальные многолетние здоровые деревья, вырубка которых была бы очевидным варварством и вела бы не только к ухудшению экологической обстановки, но и к возникновению социальной напряженности. Тем более что вырубка деревьев ради строительства детсада — нелогичное решение: в квартале несколько старых детсадов ранее отдали под офисы.

Администрация района коллективные обращения рассмотрела и отправила предложения жителей в комитет архитектуры и градостроительства. Там решили:

— исключить из проекта реконструкцию многоквартирных домов с надстройкой мансардных этажей по переулку Броневому, 10, 12, 13, и переулку Войсковому, 13;

— исключить из проекта строительство детсадов по переулку Броневому и на улице Захарова.


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