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Сколько стоит собрать ребенка в школу

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  • 17.07.2017, 19:25
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В Мингорисполкоме рассказали, какие суммы родителям придется потратить на сбор детей в школу.

В 2017 году сбор школьников младших классов обойдется родителям от 175 до 735 рублей, а старшеклассников — от 230 до 870 рублей, сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. В эту сумму входят швейные и трикотажные изделия, обувь и школьные принадлежности.

В ГУПР также напомнили, что многодетным семьям в универмагах столицы предоставляют скидку в 10% на непродовольственные товары, в том числе на товары школьного ассортимента.

Больше чем в 400 минских магазинах непродовольственной и продовольственной сети дополнительно организовали продажу ученической галантереи, школьно-письменных и канцелярских товаров.


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