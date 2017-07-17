В Турции продлили режим ЧП на три месяца 1 17.07.2017, 19:31

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Срок действия ЧП в Турции продлевается уже в четвертый раз.

Великое национальное собрание (парламент) Турции продлил режим чрезвычайного положения на три месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

Решение парламента вступит в силу 19 июля. Запрос на продление действия режима ЧП был направлен правительством страны. Срок действия ЧП в Турции продлевается уже в четвертый раз — до этого аналогичное решение парламент страны принимал в апреле.

Режим ЧП был введен на территории страны после провалившейся попытки государственного переворота, произошедшей в июле 2016 года. 16 июля, в день годовщины попытки смены власти, в Турции прошли массовые манифестации, в которых принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время выступления на церемонии, посвященной подавлению мятежа, Эрдоган заявил, что намерен «отрубать головы предателям», которые пытались его свергнуть. Также он еще раз подтвердил свою готовность ввести в стране смертную казнь.

Попытка госпереворота в Турции состоялась в ночь 15 июля 2016 года. Участниками мятежа стали военные. В его организации власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В результате попытки смены власти погибли 104 мятежника и 47 гражданских, были задержаны более 1,5 тыс.человек. По данным минюста Турции, всего в стране по подозрению к причастности к мятежу были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. человек были проведены судебные разбирательства.