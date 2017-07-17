Путин теряет контроль над Россией 4 Лилия Шевцова, apostrophe.ua

17.07.2017, 19:53

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Лилия Шевцова

Фото: obozrevatel.com

Основной проблемой для Путина и Кремля будут не президентские выборы в 2018 году, а период после них.

Уже много разговоров ходит о том, что президентская администрация и прокремлевские аналитики никак не могут справиться с основной идеей путинской президентской кампании, которая, конечно же, идет. Официально она не объявлена и должна начаться, согласно заявлению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, в декабре 2017 года. Но кампания идет. Путин ездит по регионам, особенно по тем, в которых не решены проблемы, которые неустойчивы. То есть он каким-то образом пытается компенсировать отсутствие связи между обществом и Кремлем. Но, конечно же, как всегда в предвыборных кампаниях, речь идет о том, какова идея нового президентства, идея нового воспроизводства путинской власти.

И мы знаем, что несколько людей, которые отвечали за концепцию президентской кампании, были вынуждены уйти от этой ответственной роли - сейчас этим занимается Сергей Кириенко, заместитель руководителя президентской администрации.

Но само намерение построить новую президентскую кампанию Путина на идее будущего сомнительно. Оно само уже рассыпается в прах. Потому что основная консолидация российского общества Кремлем и легитимация кремлевской власти, самого Путина уже давно, в течение последних лет, осуществляется через отказ от видения будущего и возвращение в прошлое - к селективной, выборочной истории. Если Кремль строил консолидацию на основе обращения к прошлому, как вдруг из прошлого перебросить мостик в это будущее, и каким будущее будет для России?

Поэтому есть масса проблем. И вряд ли Кириенко с ними справится. Для того, чтобы иметь образ будущего, нужно иметь образ, по крайней мере, какого-то обновления, нужно дать населению надежду, нужно дать миссию политическому классу.

А сейчас у нас, так сказать, основная задача Путина - это воспроизводство статус-кво. Статус-кво не может иметь будущего. Вот в этом основная проблема! Политические технологии в Кремле неплохие: то есть технологи, которые могут консолидировать [общество] на основе мифов, ущемленности, комплексов. Но будущее нельзя строить через комплексы, уязвимость, ущемленность и мифологию силы. Поэтому сама идея в стране, в которой элита отрицает будущее и хочет сохранить себя через прошлое, невозможна для осуществления.

Поэтому, в конечном итоге, не сумев предложить России новое будущее, я думаю, Кремль пойдет по самому простому пути, по которому шли и другие популистские режимы в стадии угасания. Из уже исчерпанных финансовых ресурсов будут давать подачки, прежде всего своей традиционной [электоральной] базе - бюджетникам, то есть пенсионерам, учителям, врачам и представителям силовых структур. Также попытаются создать впечатление: лучше иметь то, что имеем; давайте продлим эту погоду, пусть она и неприятна! Лучше, чем нечто, которое может нам угрожать. Как когда-то фильмы [Альфреда] Хичкока строились на идее саспенса, угрозы чего-то непонятного, ужасного, хаотического, апокалиптического. Вот на этом и будет строиться кампания.

В любом случае, есть возможность и даже гарантия переизбрания Путина - в силу целого ряда факторов. И в силу того, что действительно население деморализовано; и в силу того, что оно еще не осознало и возможность, и личность системной альтернативы; и в силу того, что население боится ухудшения; и в силу того, что у власти есть потенциал, так сказать, раздачи "взяток" и сохранения ситуативной стабильности. И в силу того, что у власти есть очень умный, испытанный механизм манипулирования результатами выборов.

Но, с другой стороны, сейчас июль 2017 года. Ситуация в России - как на Солнце: когда время от времени могут вспыхивать протуберанцы разной силы. Мы знаем, что что-то происходит под толщей Земли, но что происходит, и когда произойдет выплеск вот этого газа - непонятно. Поэтому говорить категорически о том, что произойдет в январе, феврале, марте 2018 года, - очень сложно. Мы экстраполируем нынешние настроения на весну 2018 года.

У Путина есть шанс для переизбрания. Но основной проблемой для Путина - и он это понимает, понимает элита, понимают все силы, включенные в политический процесс, - основной проблемой для Кремля и страны будут не выборы 2018 года, а то, что последует за ними. Как сохранить стабильность потом, не имея видения, не имея будущего, не имея финансовых ресурсов и, по сути дела, не имея контроля за управлением в стране.

Лилия Шевцова, apostrophe.ua