Наставник сборной Беларуси покинет «Торпедо-БелАЗ»2
- 17.07.2017, 20:18
Специалист сосредоточится на работе с национальной сборной.
Главный тренер жодинского «Торпедо» Игорь Криушенко в скором времени покинет команду, передает «Прессбол».
Специалист продолжит тренировать национальную сборную Беларуси.
Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, первый круг чемпионата страны «Торпедо»-БелАЗ завершило на 6-м месте с 24 набранными очками.
Издание отмечает, что Криушенко в «Торпедо» может сменить Олег Дулуб.