Наставник сборной Беларуси покинет «Торпедо-БелАЗ» 2 17.07.2017, 20:18

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Специалист сосредоточится на работе с национальной сборной.

Главный тренер жодинского «Торпедо» Игорь Криушенко в скором времени покинет команду, передает «Прессбол».

Специалист продолжит тренировать национальную сборную Беларуси.

Криушенко начал совмещать посты в марте 2017 года, первый круг чемпионата страны «Торпедо»-БелАЗ завершило на 6-м месте с 24 набранными очками.

Издание отмечает, что Криушенко в «Торпедо» может сменить Олег Дулуб.