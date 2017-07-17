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Пять приятных привычек, которые улучшат здоровье

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  • 17.07.2017, 21:15

Эти привычки не только сделают вас здоровыми, но и принесут удовольствие.

Считаете, что полезная еда невкусная, спорт неинтересный и вообще заботиться о здоровье сложно? Тогда советы 24tv.ua именно для вас.

Смейтесь

Посмотрите на детей: с их лиц не исчезает улыбка! Берите с них пример и улыбайтесь чаще. Во время того как вы смеетесь уменьшается количество гормонов стресса благодаря гормону радости – эндорфина. Улучшается иммунитет, ведь смех способствует выработке антител, которые борются с болезнью. А также увеличивает количество лейкоцитов, которые нужны при борьбе с воспалительными процессами. Кроме того, вырабатываются вещества, которые способны уменьшить ощущение боли.

Ешьте

Ешьте! Вкусно и часто. Польза диет и ограниченного количества продуктов питания для здоровья – не более чем миф. Многие диеты способны навредить вашему организму. Есть нужно самую разнообразную пищу, конечно, избегая откровенно вредной. Просто придерживайтесь определенных правил питания и вашему здоровью и красоте ничего не будет угрожать.

Каши и сладости в первой половине дня. Половину пищевой тарелки в сутки должны составлять фрукты и овощи. Не ешьте за 2-3 часа до сна. Откажитесь от химической и нездоровой пищи вообще. Помните о воде! 30 мл на 1 килограмм вашего веса – норма воды в день. Употребляя разнообразную здоровую пищу в течение всего года, не понадобятся витаминные комплексы из аптеки.

Спите

Любите поспать? Это отнюдь не признак лени! Так вы заботитесь о своем здоровье. Именно во время сна наш организм активно восстанавливается. Норма сна колеблется для разных людей от 6 до 9:00. Если будете спать меньше, рискуете растолстеть. Ведь недостаток сна организм потребует компенсировать едой. Задумайтесь, нужно ли вам это?

Качественный сон позволяет укрепить иммунитет и восстановить клетки нервной системы. Болезни во сне проходят быстрее. А вот от недосыпа люди делают раздражительными, им трудно сконцентрироваться и проработать информацию, они уязвимы к вирусам. Не можете позволить себе продолжительный ночной сон? Возможно именно для вас полифазный сон.

Гуляйте

Для здоровья совершенно не обязательно заниматься спортом. Более того, чрезмерные физические нагрузки могут серьезно вам навредить. А вот прогулки наоборот. Медленная или быстрая ходьба на свежем воздухе, или даже по городу по делам – залог стройной фигуры и здорового организма.

Во время неспешных прогулок совершенно незаметно для нас повышается частота дыхания и сердечных сокращений, а следовательно тренируется сердечная мышца. Но это происходит постепенно и сердце не испытывает нагрузки. Во время ходьбы мы тренируем ноги и всю опорно-двигательную систему, опять же без чрезмерной нагрузки. Такие тренировки организма очень полезны, а главное постепенные и приятные.

Ленитесь

Лень – двигатель прогресса. А еще залог здоровья. Группа американских ученых доказали, что лень – это защитная функция организма, которая полезна для здоровья. Люди часто себя перегружают и не способны остановиться. Так вот лень является режимом "охранительного торможения", она заставляет мозг закончить работу и уделить время отдыху.

Калифорнийские ученые доказали, что лень просто необходима для развития человека. Она нормализует кровяное давление и вводит человека в состояние похожее на медитацию. А еще ленивые люди живут дольше, чем трудоголики. Подумайте об этом.


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