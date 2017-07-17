Минские врачи не могут определить, чем заболел вокалист Depeche Mode 2 17.07.2017, 21:35

Дейв Гаан

Дейв Гаан в преддверии концерта в Минске стал плохо чувствовать себя.

На концерт группы Depeche Mode было продано семь тысяч билетов. Об этом сообщили организаторы концерта после его неожиданной отмены. Пресс-конференция прошла вечером 17 июля вместо самого концерта, передает «Еврорадио».

Выступление группы, по их словам, стоило миллион долларов. Однако продать удалось только 7000 билетов, так как белорусы в нынешней финансовой ситуации не готовы платить по 35 долларов за билеты, сообщил директор агентства «Атом интертеймент» Андрей Алексеев.

В течение недели группа должна решить, будет ли перенос выступления. Организаторы надеются, что концерт все же будет перенесен, а не отменен. Под вопросом сейчас — следующий концерт, киевский.

Организаторы говорят, что через семь дней станет ясно, что делать фанатам — сдавать билеты или менять их на другую дату. Обещают, что вся необходимая информация появится на сайте группы.

Сам Дейв Гаан сегодня около 16.00 стал плохо чувствовать себя. В 18.00 врачи сказали, что на сцену он не выйдет. Его госпитализировали в 9-ю городскую клиническую больницу. Сообщается, что медики до конца не могут определить, что с музыкантом.

Как сообщало Charter97.org, концерт Depeche Mode, который должен был состояться 17 июля в «Минск-арене», отменили перед самым началом.