Как работает BelToll 17.07.2017, 21:55

Фото: bluepearlhotelbamenda.com

Турист из Литвы оказался должен 100 евро из-за несработки устройства.

Водители наверняка заметили, что в Беларуси на трассах и городских улицах стало больше автомобилей в первую очередь из Литвы, Латвии и Польши. Всем их владельцам необходимо платить за передвижение по главным загородным дорогам страны. Не обходится и без инцидентов. Резидент Литвы Виктор утверждает, что сегодня на подъезде к Минску заметил, что устройство BelToll не сработало, а когда стал решать вопрос, услышал, что должен заплатить 100 евро, а потом уже доказывать свою правоту.

«Я в Беларуси не в первый раз, — рассказал Onliner.by мужчина, приехавший сегодня на Volkswagen Sharan из Литвы. — Приезжаю просто посмотреть на страну, на природу. В этот раз решил проехать по маршруту Гродно — Минск — Несвиж — Лида — Гродно. Про платные дороги был в курсе, купил заранее устройство, пополнил счет. Во время предыдущих моих визитов проблем с оплатой за проезд по трассам не было. Примерно в 15 километрах от вашей столицы заметил, что устройство не сработало на одной-двух рамках. Я остановился, позвонил по указанному телефону: как быть? Там посоветовали обратиться в ближайшее отделение BelToll».

«В отделении посоветовали обратиться в транспортную компанию, которая занимается взиманием „штрафов“, — описывает развитие ситуации, затянувшейся как минимум на 4 часа, иностранец. — В транспортной компании заметили, мол, мы не решаем, почему не сработало устройство, только собираем штрафы. Посоветовали оплатить штраф в 100 евро, а потом написать претензию. Эту бумагу, как мне сказали, должны рассмотреть в течение 15 дней и принять решение: возвращать деньги или нет. К этому моменту я уже буду на родине в Литве. При этом оплатить на месте в транспортной компании нельзя, нужно встретить специализированный микроавтобус на трассе».

Виктор утверждает, что готов заплатить за проезд под рамками, однако не в увеличенном размере (то есть «штраф»), так как не считает себя нарушителем. Подчеркивает: «У меня не было умысла обмануть устройство, а приходится ездить с ожиданием, что в любой момент могут остановить и наложить штраф за ошибку системы. Но я не хочу чувствовать себя преступником в другой стране».

Представители BelToll посоветовали не ждать встречи с транспортной инспекцией (так как ее сотрудники уполномочены только взимать штрафы, а не разбираться с работой системы), проверить устройство в ближайшем пункте оформления договоров и выдачи. «Также можно обратиться в кол-центр, — заметили в компании. — Работа системы довольно прозрачна. Можно отследить время проезда каждой рамки конкретным автомобилем, а также рассмотреть код, отправленный устройством. Если код окажется неверным, штраф аннулируют. Любой сбой в системе будет отображен».

Мы передали Виктору эти советы. Он утверждает, что в пункт BelToll он уже обращался, там сказали, что устройство исправно. «Код, о котором говорят, советуют узнать не в пункте, а у транспортной инспекции, — говорит мужчина. — А там говорят, мы этим не занимаемся, наша задача — штрафы. Выбора у меня не остается — надо возить с собой деньги, даже отсрочки платежа нет».