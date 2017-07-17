Три жителя Брестчины обворовывали дачи по всей стране 6 17.07.2017, 22:08

За ночь они могли побывать в разных регионах страны и еще засветло успевали сбыть награбленное.

В Брестской области задержаны трое мужчин, которых подозревают в серии краж. Вопрос их поимки был на личном контроле МВД, когда преступления стали происходить почти каждый день. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вещи пропадали из нежилых помещений: дачных домов, гаражей и сараев. Эксперты указывали, что преступления совершаются одной группой.

— Злоумышленники не брезговали ничем, начиная с газовых котлов, дорогостоящих станков и строительного инструмента, заканчивая б/у аудиотехникой, полотенцами и посудой. Сумма похищенного варьировалась от десятков до тысяч рублей, — рассказывают в милиции.

Предполагается, что на счету преступной группы — более 70 краж по всей стране. Иногда в течение ночи они могли «наследить» в нескольких регионах, исколесив при этом 500-700 км.

— Больше всего краж совершалось в Витебской области. Чуть позже сыщики выяснили причину — близость с российской границей. Похищенное сразу же вывозилось на территорию страны-соседки, где и сбывалось скупщикам, — рассказывают правоохранители.

Установлено, что фигуранты работали «вахтовым» методом: ночью совершали преступления, а днем отсыпались на парковках в машине или съемном жилье. Заранее планировали маршруты, чтобы избежать встречи с ГАИ.

Во всех регионах были созданы специальные мобильные группы, и в начале июля на Брестчине задержали подозреваемых.

За два обворованных подворья и гараж Брестским районным отделом Следственного комитета уже возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 205 УК (Кража). Санкция статьи — вплоть до 4 лет лишения свободы.

Все трое задержанных сейчас в следственном изоляторе Бреста.