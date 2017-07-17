Действия Мэй не одобряют больше половины британцев 2 17.07.2017, 22:25

Тереза Мэй

Фото: AP

Cогласно опросу, рейтинг премьер-министра Великобритании стрмительно снижается.

Действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не одобряют больше половины британцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Opinium, передает РБК со ссылкой на The Independent.

«Рейтинг лидеров консерваторов и премьер-министра (Терезы Мэй, -ред.) продолжает снижаться по сравнению с рейтингами одобрения лидера оппозиции и лейбористов Джереми Корбина», - говорится в сообщении.

Так, согласно данным опроса, работу Мэй одобряют 30% британцев, а не одобряют - 51%. В то же время, такие же показатели у Корбина составляют 41/37% соответственно.

Напомним, 1 июля в Лондоне несколько тысяч человек провели марш против политики консервативного кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. На акции звучали требования об отставке правительства. Указано, что демонстранты собрались возле штаб-квартиры BBC. В руках они несли плакаты с призывами отказаться от политики сокращения государственных расходов - начиная от сферы здравоохранения и заканчивая полицией.