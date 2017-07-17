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В РФ пьяный чемпион ОИ вломился в храм и забрал им же подаренную икону

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  • 17.07.2017, 22:37

Инцидент произошел в селе Уйское Челябинской области.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в нетрезвом состоянии ворвался в храм в селе Уйское Челябинской области (РФ) и забрал икону, которую сам же подарил в 2012 году, пишет «Трибуна».

«Сегодня Тихонов забрал икону из храма. Это происходило при множестве прихожан. Придя в нетрезвом состоянии, он начал свою речь с оскорблений настоятеля.

Когда Тихонов выходил с иконой, он набросился на несовершеннолетнюю девочку, которая его сфотографировала. Он причинил ей боль, срывая фотоаппарат с ее шеи и толкая ее всей своей силой, а затем замахнулся на нее кулаком. Благодаря прихожанам храма, не успел ее ударить, так как они его остановили.

Теперь мы видим, какой у нас на самом деле прославленный земляк. В связи с этим, возникает вопрос, может ли быть почетным гражданином района этот человек, который поднимает руку на детей, и может ли школа носить его имя?» — говорится в сообщении храма.


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