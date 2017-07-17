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Министерство информации открестилось от блокировки сайта БНК

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  • 17.07.2017, 22:50

Ответ от Министерства информации пришел только после второго письменного обращения.

Пресс-служба БНК наконец получила ответ на запрос в Министерство информации.

По словам заместителя министра информации Владимира Рябоволова, его ведомство не имеет отношения к блокировке доступа к сайту bnknews.org. Об этом говорится в письме, полученном пресс-службой БНК:

— Рассмотрев обращение Белорусского национального конгресса, сообщаем, что решение об ограничении доступа к информационному ресурсу bnknews.org Министерством информации не принималось.

Ответ от Министерства информации пришел только после второго письменного обращения, сделанного еще в начале июля.

Напомним, доступ к сайту БНК на территории Беларуси ограничен с середины прошлого месяца. Ранее информацию о причинах блокировки сайта отказался сообщать государственный монополист в области связи Белтелеком. Одна из сотрудниц организации Алина Борисова в комментарии в группе в соцсети «ВКонтакте» позже написала, что «комментировать ситуацию пресс-служба может только по письменному запросу от СМИ», однако ответа на письменный запрос так и не был получен.

Несмотря на блокировку сайта, попасть на него можно, используя анонимайзеры и некоторые браузеры.


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