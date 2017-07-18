Дания готовит солдат НАТО к борьбе с российской дезинформацией 18.07.2017, 7:50

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Командование считает, что военные будут подвергнуты запугиванию и фальшивым слухам.

Датские войска пройдут подготовку по борьбе с российской дезинформацией, прежде чем присоединятся к батальону НАТО в Эстонии в январе этого года. Об этом заявил в понедельник министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен, передает Reuters.

"Это совершенно новый мир. Датские солдаты должны быть предельно осведомлены в этом. Поэтому я договорился с вооруженными силами о том, что солдаты, отправляемые в январе, будут информированы и получают подготовку в том, как защитить себя", - сказал Фредериксен.

"Легко представить, что они станут подвергнуты запугиванию и фальшивым слухам", - сказал он о 200 датских солдатах, которые заступят на службу НАТО в Эстонии.

Сообщается, что в феврале литовские прокуроры возбудили уголовное расследование в отношении ложного сообщения о том, что 15-летняя девочка была изнасилована немецкими солдатами НАТО, слухи о которых быстро распространялись в социальных сетях. НАТО обвиняет Россию в том, что это она распространила дезинформацию и заявляет, что в будущем тоже ожидается пропаганда такого рода.

Как НАТО, так и Европейский союз обеспокоены возможностью России использовать телевидение и интернет для преднамеренной дезинформации.