Проходные баллы в БГУ сильно выросли 5 18.07.2017, 7:52

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В среднем на 50 баллов больше надо нынешним абитуриентам для поступления на бюджет.

Диапазон средних баллов в ведущий вуз страны составляет 220-300 баллов, на топовых специальностях достигает свыше 350 баллов. Причем в обоих случаях приемные комиссии замечают прирост в пределах пятидесяти баллов.

– В этом году в топе специальности факультета прикладной математики и информатики, а также профиля химико-биологического, – рассказал БелТА Вячеслав Молофеев, секретарь приемной комиссии БГУ.

Скорее всего проходные баллы стали более весомыми из-за четвертого предмета на ЦТ, в качестве которого абитуриенты смогли сдавать еще один профильный экзамен.

Напоминаем, вступительная компания в Беларуси в самом разгаре – вчера был последний день подачи документов на бюджетную форму обучения, а с сегодняшнего дня уже начнутся вступительные экзамены. Набор на бюджет продлится до 28 июля включительно, в силовые вузы – до 24 июля.