Премьера «Игры престолов» установила рекорд по просмотрам 2 18.07.2017, 8:21

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Седьмой сезон фэнтезийного сериала посмотрели более десяти миллионов телезрителей.

Премьеру седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели 10,1 миллиона зрителей, что является новым рекордом для сериала.

Об этом сообщает Deadline.

Предыдущий рекорд был установлен, когда финал шестого сезона сериала в июне 2016 года посмотрели 8,8 миллиона человек.

Отмечается также, что количество людей, которые посмотрели премьерную серию седьмого сезона, увеличилось на 27% по сравнению с началом шестого сезона в апреле 2016-го.