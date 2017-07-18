Чем солист Depeche Mode отравился в Минске? 16 18.07.2017, 8:37

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Дейв Гаан

В понедельник в Минске был отменен концерт группы Depeche Mode.

Солист Дэвид Гаан был госпитализирован в 9-ю больницу.

- Его привезли в сопровождении менеджера и телохранителей (возможно, солиста доставили не на скорой, а на концертном черном микроавтобусе Мерседес, так как он стоит около больницы). Был и директор группы, но он уехал. У Гаана сильное отравление, - сказал водитель автобуса группы kp.by.

Минские врачи не могут определить, чем заболел вокалист Depeche Mode.

По последней информации, во вторник вся группа полным составом улетит на чартерном рейсе из Беларуси.

Под вопросом остается концерт в Киеве.