Белорусский экспорт уперся в потолок 5 18.07.2017, 8:42

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Невозможно успешно выйти на внешний рынок, не приведя в порядок внутренний.

Белорусский экспорт в нынешнем году демонстрирует резкий рост. За январь-май он вырос на $2 млрд (т.е. более чем на 20%). Впрочем, на фоне длительного падения экспорта в предыдущие годы, нынешний его уровень не особо впечатляет, а перспективы его дальнейшего роста весьма сомнительны, пишет belaruspartisan.org.

Последние данные по внешней торговле Беларуси воодушевили Лукашенко.

«В нынешнем году прирост белорусского экспорта за январь-май превышает 20%, (около 2 млрд долларов). Без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений экспорт вырос еще больше — почти на 30%», - заявил он на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, прошедшем на минувшей неделе.

При этом рост произошел, как в ценовом, так и в количественном выражении.

«Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды, в том числе искусственные, спрос на наши товары есть. И он будет возрастать», - сиял оптимизмом Лукашенко.

По его словам, благоприятная мировая конъюнктура и потепление отношений с Западом помогли нарастить экспорт и с Европейским союзом.

«Санкции с предприятий сняты, нет больше квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по вступлению Беларуси в ВТО. Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех», - потребовал он.

Однако, оптимизм Александра Григорьевича зиждется на очень хрупком фундаменте. Белорусский экспорт уже фактически уперся в свой потолок и значительного его роста ожидать не стоит.

Во-первых, стоит отметить, что нынешнему росту предшествовало целых четыре года падения экспорта. Так, в 2013-м по сравнению с 2012-м экспорт снизился на 15,1%, в 2014-м — на 1,7%, в 2015-м — на 24,2%, а в 2016-м еще на 9,3%. Всего за этот период экспорт в стоимостном выражении снизился с $46,1 млрд до $29,8 млрд. Таким образом, нынешний рост в $2 млрд выглядит более чем скромно. После такого затяжного падения небольшой отскок покажет даже самая нежизнеспособная экономика.

Во-вторых, заявление о благоприятности для развития экспорта именно нынешнего года весьма спорное. Текстиль – далеко не самая важная статья белорусского экспорта и отмена Евросоюзом квот на него принесет стране в лучшем случае несколько десятков миллионов долларов. Санкции же с Беларуси были сняты еще в феврале прошлого года, однако на экспорте это мало отразилось. Белорусский экспорт в ЕС в 2016 году составил всего $5,7 млрд, что стало худшим показателем за долгое время.

Кстати, лучшим в плане экспорта в ЕС для Беларуси был как раз 2011 год, когда санкции и были введены. Тогда Беларуси удалось продать в Евросоюз товаров и услуг на сумму в без малого $16 млрд. Так что все разговоры о благоприятности или не благоприятности текущего момента для развития экспорта – спекуляция.

Все эти годы экспорт падал не потому, что конъюнктура и взаимоотношения были плохими – основной проблемой является то, что Беларуси нечего предложить Евросоюзу. Еще в середине 2000-х мы продавали в Евросоюз очень широкий спектр различных товаров и услуг. Сегодня же список товарных позиций идущих на экспорт в Европу можно посчитать по пальцам – это российская нефть и нефтепродукты из нее, калийные и азотные удобрения, древесина и прочее сырье. Высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью мы уже давно в ЕС не экспортируем , а стремительно становимся эдаким сырьевым придатком.

В результате величина нашего экспорта, его рост и падение уже зависит не от нас, а от мировых цен на нефть, калий и прочее сырье. А также (и это еще более опасно) от объемов и условий поставки нефти из России.

Похожая ситуация по экспорту в Россию и третьи страны. Там наши трактора, комбайны и самосвалы еще востребованы, но это тоже связанно с российскими нефтегазовыми и прочими дотациями. Таим образом, резервов для роста белорусского экспорта уже практически не осталось.

И рассчитывать на какие-то серьезные изменения в этом плане не приходится. Сегодня Беларусь является единственной страной в регионе, чья экономика не признана Евросоюзом рыночной. И адаптировать к рынку белорусское законодательство Лукашенко явно не собирается. Ведь даже говоря о планах «вгрызаться» в европейский рынок, он тут же заявил о необходимости бороться с параллельным импортом. По его словам, правительству срочно нужно придумать, как обойти законодательство ЕАЭС и ограничить доступ на территорию Беларуси импортных товаров поступающих не из официальных каналов дистрибуции.

«У нас что, нет «Горизонта», «Атланта», других предприятий? Ищите формы и методы работы так, чтобы внутренний рынок был защищен, как бы ни было сложно это для нас», - потребовал Лукашенко.

Конечно, «Горизонт», «Атлант» и другие предприятия у нас есть, но их продукция не будет востребована за рубежом, пока не станет конкурентоспособной хотя бы на своем рынке без демпинга, запретов и ограничений. Невозможно успешно выйти на внешний рынок, не приведя в порядок внутренний.