В Балтийском море пройдут военные учения РФ и Китая 4 18.07.2017, 8:51

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В учениях будут задействованы около десяти кораблей, а также самолеты и вертолеты.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдет первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений «Морское взаимодействие − 2017».

Отмечается, что в учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России и военно-морских сил Китая.

Целями учения обозначены "повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества".

Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 24 по 27 июля в назначенном районе акватории Балтийского моря.

Напомним, впервые учения «Морское взаимодействие» были организованы в 2012 году и с тех пор проводится на регулярной основе с последовательным усложнением решаемых задач и уровня координации.

В российском ведомстве подчеркнули, что учения не направлены против других государств и является российско-китайским вкладом в укрепление безопасности Мирового океана.