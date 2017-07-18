Горди Дуайер: «В Минске меня за десять дней остановили раз 15» 2 18.07.2017, 8:54

7,606

Горди Дуайер

Новый тренер минского «Динамо» рассказал, как его приняли в Беларуси.

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер в беседе с корреспондентом «Прессбола» рассказал, что в Минске его узнают буквально на каждом шагу.

«Мне всегда нравилось в Беларуси. Считал «Минск-Арену» лучшей в КХЛ, на ней отличная атмосфера. А теперь меня здесь очень тепло приняли.

На улицах регулярно узнают: за десять дней это случалось раз пятнадцать. Люди останавливают меня, здороваются. Видно, что в городе много хоккейных болельщиков», – сказал Дуайер.