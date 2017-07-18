Нефть Brent подорожала до $48,5 за баррель 18.07.2017, 9:05

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Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо повышаются после снижения накануне.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 подорожали на $0,06 (0,12%) - до $48,48 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,49 (1%), завершив торги на уровне $48,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на $0,03 (0,07%) - до $46,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,52 (1,12%) и закончила день на уровне $46,02 за баррель.

Негативное влияние на настроения трейдеров в понедельник оказали данные о повышении добычи в США и Ливии. С другой стороны, мировой спрос показывает признаки роста, отмечают эксперты.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует, что в августе производство в стране увеличится на 113 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и достигнет рекордных 5,585 млн б/с. Если эти ожидания оправдаются, добыча нефти в США будет повышаться по итогам восьмого месяца подряд, отмечает Dow Jones.

Между тем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагает сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей.