Валютные «заначки» белорусов уменьшаются 18.07.2017, 9:21

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Квартальный отчет Нацбанка подтвердил тенденцию, которая продолжается уже второй год подряд.

В частности, согласно данным регулятора, за январь-март объем срочных вкладов в иностранной валюте уменьшился на 800 млн рублей в эквиваленте, а сумма сбережений в белорусских рублях увеличилась лишь на 190 миллионов.

Таким образом, в первом квартале текущего года сумма депозитов физических лиц снизилась еще на 3,6%, и на 1 апреля составила около 8,4 млрд долларов в валютном эквиваленте.

Статистика Нацбанка подтвердила продолжение тенденции уменьшения валютных вкладов населения. Грозит ли это стабильности банковской системы и белорусской экономики в целом?

Как отмечает в интервью «Завтра твоей страны» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, общее снижение вкладов складывается из двух противоположных тенденций.

– Мы видим, что вклады в национальной валюте растут, а вклады в иностранной снижаются, – замечает он. – И само по себе снижение валютных вкладов – это очень давняя и устойчивая тенденция, которая идет с осени 2015 года.

По мнению финансового эксперта, снижение валютных вкладов – одна из целей, которых и добивается Нацбанк. Регулятор мотивирует коммерческие банки, чтобы ставки по депозитам в валюте были менее привлекательны, чем в рублях.

– И это в принципе устраивает коммерческие банки, так как у них есть дефицит хороших заемщиков, особенно в валюте. Грубо говоря, размещать эту валюту некуда, поэтому коммерческие банки не сильно заинтересованы в ее привлечении, – подчеркивает Вадим Иосуб.

Также, по мнению собеседника, важно обратить внимание, что рублевый эквивалент валютных вкладов в 2017 году снижается быстрее, чем на самом деле эти вклады падали в долларовом эквиваленте. Это и вызвало ситуацию, о которой свидетельствует статистика Нацбанка.