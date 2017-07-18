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Фокусник потряс британцев необычным трюком

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  • 18.07.2017, 9:29
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Британский фокусник напугал подвыпивших зрителей «неудачным трюком» с мобильным телефоном, упавшим в Темзу.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Ryan TricksTV.

На видео иллюзионист показывает группе мужчин трюки с исчезновением ручки и зажигалки, которые он незаметно перекидывал в руки своему ассистенту. Затем он берет в руки телефон одно из зрителей и пытается повторить фокус с гаджетом, который якобы падает в реку, пишет Lenta.ru.

«Чувак потерял дар речи, когда волшебник бросает его телефон в реку во время трюка. Вы не поверите, как он вернул его», — говорится в описании ролику.

В комментариях пользователи YouTube сошлись во мнении, что, если бы дело происходило в России — подвыпившие мужчины устроили бы над фокусником быструю расправу.


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