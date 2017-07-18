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Витебский аэропорт впервые будет обслуживать зимние чартеры в Египет 

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  • 18.07.2017, 9:44

Они стартуют 21 сентября и продлятся до 9 января 2018 года.

    Впервые Витебский аэропорт будет обслуживать зимние туристические чартеры.

Полеты в курортную Хургаду осуществит компания «Белавиа» на самолетах Boeing 737−800, которые способны принять до 200 пассажиров. Заказчик рейсов — туристическое агентство Tez Tour, сообщил начальник Витебского филиала РУП «Белаэронавигация» Сергей Рурис.

— Для бесперебойного обслуживания самолетов в условиях зимы Витебский аэропорт имеет всю необходимую технику, в том числе для антигололедной обработки лайнеров, очистки взлетно-посадочной полосы при снегопадах, — отметил он.

Сейчас аэропорт совершенствует свою инфраструктуру, чтобы сделать пребывание пассажиров более комфортным. А кафе «Полет», которое станет подразделением авиапредприятия, скорректирует ассортимент.


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