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Первой страной, перешедшей на связь 5G, станет Сан-Марино

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  • 18.07.2017, 10:15

Сан-Марино развернет сети поколения 5G до конца 2018 года.

Сан-Марино станет первой страной в мире, развернувшей сети 5G на всей своей территории. Как ожидается, страна перейдет на сети нового поколения к концу 2018 г, сообщает Интерфакс.

Сан-Марино со всех сторон окружена территорией Италии. Местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии.

В 2017 г. оператор подготовит в Сан-Марино основную инфраструктуру для перехода на 5G.

TIM также проводит испытания в Милане и Турине, но в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности компании.

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в развитии 3G и США с 4G. "Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов", - сказал он.

По оценкам Еврокомиссии, которая в 2016 году обнародовала стратегию развития 5G, экономические преимущества от перехода на новое поколение сетей составят 113 млрд евро к 2025 г. Создание инфраструктуры для них в Европе потребует вложений в размере 56 млрд евро и обеспечит около 2,3 млн новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что к 2023 г. связь поколения 5G будет доступна на всей территории Японии.


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