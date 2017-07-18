В Минск приедут дипломаты из Риги, Берлина и Парижа 18.07.2017, 10:20

Эдгар Ринкевич

Фото: DELFI

В Беларусь с трехдневным визитом наведается министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В течение 18-20 июля у него запланированы встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также в правительстве и в Министерстве экономики. Среди прочего стороны обсудят перспективы сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом, передает «Радые Свабода».

Кроме того, в то же время состоится совместный визит в Беларусь директора департамента континентальной Европы МИД Франции Флоранс Манжен и уполномоченного МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреаса Пешке. Делегацию примет заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

В ходе встречи планируется обсудить дальнейшую интенсификации взаимодействия по линии Беларусь - Евросоюз, развитие ситуации в регионе, вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси с Францией и Германией. Программой предусмотрены встречи с администрацией Лукашенко и «национальным собранием» Беларуси.