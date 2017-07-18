Белорус в Германии: За 15 лет меня ни разу не остановили для проверки документов 4 18.07.2017, 10:47

4,629

Белорус, живущий в Германии, рассказал о бизнесе, жизни и мигрантах.

Игорь (имя изменено), в прошлом житель Беларуси, ныне проживающий в Германии и владеющий там небольшой СТО. От него сайт abw.by узнал о том, что договор даже в Германии не является защитой от всех бед, поговорил об отличиях ведения бизнеса в наших странах и узнал о тонкостях ремонта авто и пресловутой немецкой дотошности.

Игорь с семьей живет в городе Эссене уже 15 лет и владеет небольшой мастерской по ремонту легковых автомобилей. До этого он жил в Минской области, занимался ремонтом автомобилей, а еще раньше был механиком сборной БССР по автоспорту. В 2000-х появилась возможность переехать в Германию, семья ею воспользовалась.

"Когда мы переселялись, получить вид на жительство белорусу при соблюдении определенных условий было несложно. Сейчас, я думаю, это сложнее, но тоже возможно. Например, если ехать сюда, имея деньги, тут вполне можно открыть рабочий бизнес, а после получить вид на жительство.

В первое время, примерно месяц, мы находились в лагере для переселенцев, после чего приехали в город, где сейчас живем. Тут нам предоставили общежитие, где мы прожили месяц-полтора, после чего сняли квартиру. В этот период мы не работали - государство платило нам как переселенцам пособие. Оно выдается только на еду и бытовые нужды, а расходы на жилье берет на себя правительство. Языка мы не знали, поэтому нам предоставили бесплатные полугодовые курсы немецкого, так как без хотя бы минимального умения общаться устроиться на работу практически невозможно. Пока учили язык, также получали пособие. Хотя курсы дали не так уж и много - больше дает повседневное общение.

Можно сказать, с работой мне повезло сразу, я устроился на СТО в течение года после приезда. Помог в этом россиянин, с которым познакомились на курсах немецкого. По его рекомендации пошел работать в мастерскую механиком, по факту работал "на подхвате". Так как я в Беларуси всю жизнь занимался ремонтом машин и у меня на тот момент был очень большой опыт и большое количество сертификатов, подтверждающих это, я смог их перевести на немецкий язык, то это очень помогло в вопросах поиска работы. Обычно, если переселенец не может найти работу в Германии по своей специальности, его отправляют на бесплатные учебные курсы, после которых он должен отработать полгода или год. В основном обучают рабочим специальностям, по которым есть вакансии. Многие из моих знакомых, с кем ходили на языковые курсы, пошли учиться на сварщиков, водителей грузовых автомобилей, механиков, строителей. В Германии достаточно много переселенцев из бывшего СССР. Насколько я знаю, здесь из 80 миллионов жителей - около 5 миллионов русскоговорящих. Хотя сейчас сложно сказать, сколько на самом деле жителей в Германии.

Вообще в этой стране практически любой приезжий, перед тем как устроиться на работу, должен пройти обучающие курсы. Наши дипломы по любой специальности в Германии могут быть действительны, но власти все равно отправят любого приезжего на дополнительное обучение для подтверждения знаний. Мне в этом плане повезло, что сразу нашелся работодатель, не пришлось дополнительно учиться.

"Права" водительские наши здесь действительны всего 6 месяцев. У меня были открыты все категории, мне пришлось сдавать экзамены и получать местные "права". По Правилам дорожного движения особых отличий в Германии нет, единственное - у них там другие машины в автошколах, все не старше года. При приеме экзаменов тоже особых отличий от нас нет: самое значительное - курсант не сдает "площадку", а только "теорию" и "город". Теоретический экзамен сдается на компьютерах, в принципе как и в Беларуси. Единственное отличие - здесь нет вопросов на внимательность, как в белорусских тестах, все вопросы простые и четкие, направлены на знание ПДД.

Практический экзамен принимают не строже, чем у нас: курсант садится за руль, рядом инструктор, с которым он все время ездил, сзади - экзаменатор. Водитель едет, экзаменатор записывает ошибки, которые тот допускает: превышение скорости, соблюдение знаков и т.д. Если курсант сдает экзамен успешно, он сразу же в машине получает "права". Если делает ошибки и набирает определенное количество штрафных баллов, ему придется брать дополнительные занятия и сдавать еще раз. В программе обучения вождению в автошколе есть вождение по автобану, вождение в темное время суток, но на практическом экзамене курсант может выехать на автобан, а может и не выезжать - это будет зависеть от того, куда направит экзаменатор. Это условие при сдаче экзамена не обязательно, но и не запрещено.

Я по приезде сначала работал на одном месте, потом устроился в один из дилерских центров, после чего ушел и открыл свою СТО. Работаю таким образом уже пять лет. Размер зарплаты в Германии, как и в Беларуси, зависит от города, где человек живет: в крупных городах зарплаты будут выше, но выше и стоимость услуг, и плата за жилье. Самая маленькая зарплата в нашем городе - около 8,20 евро в час, то есть в месяц работник зарабатывает около 1400 евро. Такую зарплату нередко получают те, кто окончил курсы от города и только устроился на работу, а также работники низкой квалификации. Средняя зарплата для нашего города - около 10-12 евро в час, или 1700-2000 евро в месяц. Есть зарплаты и выше. У нас город не очень большой, немало пенсионеров, поэтому цены невысокие.

В плане денег и пособий тут ситуация гораздо лучше, чем в странах бывшего СССР. Примерная пенсия человека, родившегося и всю жизнь проработавшего в Германии, составляет 1000-1100 евро, она, как и в Беларуси, зависит от зарплаты, которую человек получал на работе. Немало людей предпенсионного возраста приезжало раньше в Германию из СССР, на работу их часто не брали, они жили на пособие. Они получают сейчас около 200-300 евро в месяц на еду и одежду на человека, расходы по оплате квартир и услуг и т.д. лежат на государстве. Получая эту пенсию, они могут позволить себе нормально питаться. Конечно, каждый день, может, в ресторан ходить не получится, но за эти деньги можно позволить себе в принципе все продукты, которые хочется. Некоторые даже откладывают деньги с этого пособия и путешествуют.

На семью из трех человек минимальные расходы - еда, по минимуму одежда - в месяц составляют около 500 евро. Дети тут, пока учатся в школе и университете, получают детские деньги - около 200 евро в месяц на ребенка. Причем эти выплаты сохраняются и по достижении 18 лет, если ребенок учится в университете.

В плане квартплаты суммы тоже очень разные, все зависит от города, где человек живет. По расходу воды и электроэнергии тут есть нормы, перерасход ты платишь из своего кармана, а если сэкономил, то деньги тебе возвращают. Отопление не включается/выключается в определенный период, как в Беларуси, - за отопление мы платим круглый год, пользоваться им можем круглый год, но должны экономить. У нас на каждой батарее есть кран и счетчик, при желании кран можно открыть и летом - батареи будут горячие. Но мы понимаем, что это будет стоить денег, поэтому делаем так только в случае необходимости. Иногда экономим даже зимой: если зима теплая, включаем отопление на минимальную мощность или на несколько часов в день. Раз в год к нам приходят сотрудники соответствующих служб и снимают показания счетчиков.

Что касается требований к работникам, то они как везде: человек должен уметь работать и знать язык. Работы для людей с низкой квалификацией, уборщиков и т.д., немало, но заработать на ней сложно. Пробиться на какие-то высшие должности приезжему достаточно проблематично, хотя ситуация, я думаю, теперь несколько меняется. Например, в больницах сейчас редко можно встретить немецких врачей - многие, кто там работает, по моим наблюдениям приезжие. Немецкие врачи требуют за свои услуги хорошие деньги, они чаще всего работают в центрах, где проводят сложные операции. В небольших клиниках врачи получают меньше, но и качество услуг, как вы понимаете, будет иным. Возможно, мое мнение в этом вопросе несколько предвзятое.

Могут ли в Германии обмануть с зарплатой? Такие случаи возможны, тут все зависит от того, как составлен трудовой договор. По графикам работы в Германии и Беларуси отличий нет: есть график пять дней в неделю, некоторые работают по сменам. Есть фирмы, сотрудники которых выходят на работу пять дней в неделю и в субботу на полдня. Есть производства, которые работают безостановочно. Выходные дни оплачиваются с надбавками. Все больничные, отпуска - как у нас, все с этим строго.

Я бы не сказал, что заниматься бизнесом в Германии сложнее, чем в Беларуси. Тут много волокиты с бумагами, хотя в Беларуси ее тоже хватает. В Германии проверок и проблем гораздо меньше, чем в Беларуси, - здесь, если у тебя нет проблем с бумагами, никакие проверки тебя беспокоить не будут. Я работаю уже пять лет, ни одной проверки еще не было. Что касается требований к предприятию или СТО, то есть четко поставленные нормы, если ты их соблюдаешь, тебе дают разрешение на работу без проблем. Прежде чем ты что-то открываешь, все нюансы прописываются, что и как должно быть, какие должны быть материалы стен помещения, какие окна/двери в зависимости от того, чем ты хочешь заниматься. По налогам тоже все просто - ты платишь 19 процентов с заработанной суммы.

В плане вождения и общения с законом не могу сказать, что в Германии строгая полиция. Если ты ничего не нарушаешь, тебя даже не будут останавливать за рулем. Меня за 15 лет ни разу не остановили для проверки документов. Конечно, если ты где-то нарушил, должен будешь заплатить штраф. Что касается слухов об идеальных немецких дорогах, то, по моему мнению, в Нидерландах дороги даже лучше, чем в Германии, хотя здесь постоянно что-то строят, ремонтируют. Ремонт дорог - частое явление у нас, нередко на автобанах из-за этого возникают пробки. В нашем городе в целом дороги хорошие, правда, есть несколько улиц, которые кардинально отличаются от других, там асфальт там вообще никакой. Не знаю, по какой причине его до сих пор не отремонтировали, то ли не могут разобраться, какому городу улица принадлежит, то ли есть какие-то другие проблемы. Но машины у нас на этот случай застрахованы: если ты повредишь машину или пробьешь колесо из-за плохой дороги, ты можешь вызвать полицию и обратиться в страховую компанию за компенсацией.

К слову о дорогах. Что касается обработки их зимой антигололедными смесями, то в снегопады дороги обрабатывают, но не солью, как в Беларуси и России, а специальной жидкостью. Она не наносит вреда окружающей среде, не вредит одежде и безопасна для автомобилей. Морозов под минус 20 у нас не бывает. Если минус 15, в городах вводится чуть ли не чрезвычайное положение.

Медицина у нас вся платная. Медицину в Беларуси сложно назвать бесплатной - все равно за многое приходится платить. Когда медицина платная, ты имеешь право, если услугу окажут некачественно, обратиться в суд. Хотя тут все относительно, ведь ненадлежащее качество услуги еще нужно доказать. В любом случае у нас нет в медицинских учреждениях огромных очередей, все очень вежливые, всегда улыбаются.

Что касается пресловутой дотошности немцев, то, на мой взгляд, людей с этой чертой характера уже практически не осталось. Хотя все равно Германия в плане технологий и качества впереди многих стран. Я знаю фирмы, где 80 процентов работников русские, потому что немцы нередко требуют больше денег, хотя хотят работать меньше. По поводу профессионализма отдельного работника сказать сложно, все зависит от характера конкретного человека. Качество работы в целом остается высоким, но, по моим наблюдениями, того уровня, который был 15-20 лет назад, уже нет. Естественно, принципы работы и технологии очень отличаются от Беларуси, они гораздо лучше. Я много где побывал, посмотрел и тоже иногда диву давался немецкой изобретательности: некоторые чего только ни придумают, чтобы не работать, и тут сложно сказать, кто у кого перенимает - то ли русские у немцев, то ли наоборот. Конечно, на крупных заводах все проверяется тщательно, там к работе и ее результату относятся очень серьезно.

Смогут ли белорусы когда-нибудь жить как немцы? Мне на этот вопрос ответить сложно. Многие наши соотечественники думают, что тут манна небесная везде, а на самом деле ничего такого тут нет. В Германии, как и в любой стране, нужно много работать, чтобы жить хорошо. В Беларуси ситуация, по моему мнению, становится все лучше - я раз в год бываю на родине, тут у меня живут родственники. У вас строятся торговые центры, дороги становятся лучше. Но чтобы в Беларуси люди жили как в Германии, надо много чего изменить. Прежде всего, считаю, стране не хватает нормальных четких законов, которые бы работали.

Я с семьей планирую и дальше жить в Германии. Пока мы живем на съемной квартире, о своем жилье в ближайшее время не думаем. Тем более цены на покупку квартир очень выросли после того, как у нас стали появляться беженцы.

Если говоорить о беженцах, с их приездом связано много проблем. Эти люди в основной массе не работают, живут на пособие. Правительство надеялось, что они будут работать, но по всему видно, что они не будут этого делать: во-первых, не знают языка, во-вторых, у них нет желания. Хотя об этом не говорят открыто, криминальная ситуация в стране изменилась не в лучшую сторону - насколько видно по нашему городу, чаще стали появляться сообщения об ограблениях банкоматов и магазинов.

Жители Германии, как белорусы и русские, все хотят заработать, поэтому, хотя жить тут спокойно, все равно желательно быть начеку. Компании могут предлагать услуги и бонусы, но при этом все это делается для того, чтобы привлечь клиентов, а договор может быть составлен очень хитро. Например, хотя гарантийный срок обслуживания автомобиля у нас больше, чем, например, в Беларуси, клиенту необходимо все это время обслуживаться у официального дилера, в то время как некоторые случаи, которые могут случиться с машиной во время данного периода эксплуатации, в гарантию все равно не входят. В то же время ты будешь все это время обслуживаться только на официальном сервисе и платить за это в несколько раз больше, чем если бы обслуживался на обычной СТО.