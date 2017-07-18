Чем интересен польский тренер, которого сватают в брестское «Динамо» 1 18.07.2017, 11:07

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Фото: Agencja Gazeta

Мацей Бартошек пробовал стать мэром, занимался отходами.

В брестском «Динамо» всю прошлую неделю было неспокойно. На фоне старта в Лиге Европы во всю ходили разговоры о скором уходе Владимира Журавеля с поста главного тренера. И даже его сменщик назывался – поляк Мацей Бартошек. Он якобы даже прилетал в Брест и вел с клубом переговоры, пишет «Трибуна».

Польские журналисты шутят, что предпочли бы избегать встреч с Бартошеком в темных переулках. И действительно, внешность специалиста довольно грозная – стрижка под ноль, мощная комплекция, татуировки. Защитник Бартош Рыманяк после назначения тренера в «Корону» сказал: «Видимо, клубу придется нанять парикмахера, чтобы постричь всех под ноль. Я же скоро иду в магазин, чтобы купить инструмент для нанесения татуировок».

Однако внешняя брутальность специалиста не переносится на характер. В жизни он не такой уж и страшный. Тренировки Бартошек проводит, практически не повышая голоса. Крик от него можно услышать разве что во время матчей. Тренеру удается держать себя в руках, когда речь идет о футболе.

Молодость Мацей провел в 10-тысячном городке Цехотинек недалеко от Торуни. Отец будущего тренера Владимир был директором местного санатория и преподавателем. Мацею нравился футбол, но карьеры в качестве футболиста он не сделал. Ребенок был быстрым и мощным, но не слишком техничным. Он восхищался футболом, но из-за отсутствия таланта выбрал другие виды спорта. В стрельбе и беге у Мацея даже получалось выигрывать медали на региональном уровне.

Владимир Бартошек хотел, чтобы сын пошел изучать право, мать же видела в нем врача. Однако парень не расставался с мыслью о футболе и решил сделать тренерскую карьеру. «Родители приняли мой выбор и поддержали меня в нем», – позже сказал Бартошек.

Вообще, судьбу Мацея простой не назовешь. Перед поступлением в школу он провел два года в гипсе из-за болезни Пертеса – нарушения кровоснабжения головки бедренной кости. «В первый класс пошел на костылях сразу после того, как мне сняли гипс, – рассказывал Мацей Бартошек. – В первый день кто-то из одноклассников смеялся, что я так хожу. В ответ я ударил его костылем по лбу».

В 10-летнем возрасте Мацей стал свидетелем происшествия со своим отцом. На ферме во время строительных работ того придавила разрушавшаяся стена. Скорая отвезла Владимира в больницу, врачи сделали несколько операций. После долгой реабилитации он вернулся к нормальной жизни.

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Дорогу в футбол Бартошеку дал спортивный клуб «Здруй» из родного Цехотинца. Именно здесь в 25 лет Мацей начал тренерскую карьеру. На протяжении трех лет специалист руководил юниорскими командами. Но в сезоне-2004/05 ему доверили основной состав, выступавший в четвертом по силе дивизиона Польши. Начинающий тренер сходу вывел команду в Д3. За первый сезон у руля взрослой команды Бартошек был удостоен премии «Тренер года» от местного журнала «Футбол». В дивизионе рангом выше начинающий тренер не сплоховал, заняв достойное 5-е место среди 16 команд.

После нескольких лет работы в «Здруе» Мацей ушел на повышение, в июле 2006-го возглавив «Унию» из Яниково, новичка второго по силе дивизиона Польши. Впрочем, там не сложилось – и уже в марте Мацей был уволен: команда находилась в зоне вылета.

Впоследствии Бартошек вернулся в родной «Здруй» – к тому времени президентом клуба стал его отец. После сезона на малой родине Мацей сделал попытку пробиться в элиту польского футбола. В 2009 году он принял молодежную команду «Белхатува», а к следующему сезону стал ее главным тренером.

Отец Мацея дебюта сына в польской элите не дождался. Его смерть была внезапной. В 2009 году по дороге в Быдгощ он с женой заехал в супермаркет. Когда Владимир ставил вещи в багажник, ему стало плохо, и он рухнул на землю. Скорая приехала быстро, но спасти его не смогла. Диагноз – аневризма головного мозга – для родных стал шоком. До первого матча Мацея Бартошека в экстраклассе оставалось меньше года.

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Первое пришествие в элиту польского футбола завершилось для Бартошека непродлением контракта. Хотя провальным выступление «Белхатува» назвать нельзя. Перед командой ставилась цель занять место с 6-го по 10-е. Бартошек привел команду к 10-й строчке и вроде как выполнил изначальную цель. Однако на решение руководства повлияла смазанная концовка чемпионата. По итогам первого круга «Белхатув» шел на высоком пятом месте, но обилие неудачных игр во второй части турнира опустило команду в нижнюю часть турнирной таблицы.

После отставки из «Белхатува» Бартошек долго не мог найти подходящую работу. Предложения были, однако лишь из других регионов Польши. Но в то непростое время Мацей должен был находиться рядом с семьей.

Поэтому в последующие три года Бартошек работал вне футбола. Он получил должность президента в компании «Экосклад», которая, как следует из названия, занимается сбором коммунально-бытовых отходов. Такая работа позволяла находиться рядом с семьей: компания работала как раз в Александрувском повяте, куда входит Цехотинец.

Однако все польские СМИ быстро подхватили идею, что Бартошек работал на свалке. Этот факт нередко становился поводом для различных насмешек над отошедшим от футбола специалистом.

Именно в этой должности Мацея и застала смерть мамы, которая на протяжении 17 лет боролась с раком. После смерти мужа болезнь начала прогрессировать. «Она была сильной, но только с мужем. После его смерти маме стало труднее, и в 2012 году она умерла», – вспоминал Бартошек. После смерти мамы из жизни ушли обе бабушки Мацея. К тому же развалился и брак Бартошека. «Главное, что у меня осталось от отношений, это наша замечательная дочь», – позже заметил тренер. Кстати, Юлия Бартошек (так зовут дочь Мацея) профессионально занимается пением и даже выступала на национальном ТВ-шоу Idol.

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В 2014 году Бартошек ненадолго вернулся в футбол: весной он руководил выступающим в третьем дивизионе «Пеликане» из Ловича. После этого тренер вновь отошел от спортивных дел и сосредоточился на выборах мэра Александрув-Куявского – соседнего с родным Цехотинком города. Однако на них Бартошек проиграл действующему руководителю Анджею Цесле.

В 2015-м Бартошек вернулся в футбол окончательно. Специалист сначала возглавил «Легионовию» из второй лиги (Д3), затем последовательно тренировал «Завишу» и «Хойничанку» из первой лиги (Д2). В конце 2016 года судьба вернула Бартошека в экстраклассу. В «Корону» из Кельце Бартошек пришел в ходе сезона. На тот момент команда была в трех очках от вылета с худшей в лиге разницей забитых и пропущенных – «минус 15». Президент «Короны» Марек Попроцки так захотел видеть в своих рядах Бартошека, что заплатил «Хойничанке» почти 12 тысяч евро отступных (трансферы тренеров – вообще редкое явление). Сама «Хойничанка» при Бартошеке довольно сенсационно шла в лидерах, поэтому переговоры о переходе специалиста и получились такими непростыми.

Эта сумма полностью окупилась. При назначении на должность Мацей сказал, что ему по силам вывести команду в первую восьмерку (в чемпионате Польши существует деление после 20 туров). Тренеру тогда мало кто поверил: «Короне» предрекали борьбу в зоне вылета, ведь у команды из Кельце был довольно скромный состав. Тем не менее, Бартошек слово сдержал и вывел «Корону» на 7-е место по итогам первого этапа, что позволило играть в элитной восьмерке.

Перед весенней частью чемпионата «Корона» рассталась с рядом игроков. В их числе был и наш Дмитрий Верховцов. «Бартошек не видел меня в основном составе, – позже заявлял Football.by Верховцов. – Так как одновременно на поле могут находиться только два легионера, я лишился игровой практики. Поэтому и было принято решение контракт разорвать. Если бы я остался в Кельце, то просто бы еще три месяца просидел на лавке запасных». Белорус в итоге перешел в «Неман».

А «Корона» неплохо провела весеннюю часть чемпионата и заняла итоговое пятое место. Интересно, что команда играла в атакующий футбол – об этом пишут польские СМИ и говорят игроки. Правда, разница забитых и пропущенных за время, которое Бартошек провел у руля «Короны», увеличилась с «минус 15» до «минус 18».

Как бы то ни было, в экстраклассе вклад Бартошека в успех скромной команды оценили. И признали его лучшим тренером сезона – неплохо для специалиста, который только второй раз тренировал команду элитного дивизиона.

Впрочем, новых владельцев «Короны» Бартошек не устроил. Контракт с тренером решили не продлевать, и с 1 июля текущего года он является свободным агентом. Мацеем интересовалась «Термалика», однако стороны не сошлись в условиях соглашения. Контракт Бартошеку также предлагали перволиговые «Тыхы», однако тренер решил поискать варианты на более высоком уровне.

Бартошек работает тренером уже 15 лет. При этом тренеру всего 40 и он лишь на два месяца старше Виктора Гончаренко.