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MH17: Москва все знала

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  • Андрей Пионтковский, «Новое время»
  • 18.07.2017, 11:16
  • 8,996
ФОТO: RIA.RU

Риторика РФ сейчас выстраивается по принципу постправды: она не опровергает реальную версию, а предлагает свои.

16 июля 2014 года Росавиация запретила полеты над воздушным пространством соседней с Украиной Ростовской области. Это – новая информация, появившаяся буквально в последние дни. Она лишний раз подтверждает, что Москва знала о том, что готовится, поэтому случившееся – не просто ошибка.

На сегодняшний день хорошо известен весь состав экипажа Бука, с которого был произведен ракетный выстрел, а также известна вся линия начальников вплоть до верховного главнокомандующего – это высокопрофессиональные люди. Ясно, что это не была, как пыталась внушить российская пропаганда «обезьяна с гранатой»: якобы Бук передали безграмотным повстанцам, и те случайно сбили пассажирский самолет. Люди, сбившие Боинг, не могли ошибиться, они знали, что сбивают именно Боинг – пассажирский самолет. И последняя информация о том, что Москва на всякий случай закрывала воздушное пространство, показывает, что Москва готовилась к этой акции, они была спланирована.

Российские власти прекрасно знали, каким самолетам это угрожает, а каким – нет. Тот факт, что они за несколько часов закрыли воздушное пространство, говорит о том, что что-то планировалось в этот период. Но это у них надо спрашивать, почему диспетчеры не уведомляли суда о том, что воздушное пространство закрыто.

Риторика России идет по принципу постправды: она не опровергает реальную версию, а предлагает разнообразное количество своих. Классический пример, когда по следам этих событий в одной и той же передаче Киселева один за другим показывали два сюжета: один доказывает, что Боинг сбил украинский истребитель, а второй – что самолет сбил украинский Бук. Такую тактику Москва в последнее время использует во всех вопросах: порождается громадное количество версий, в котором единственная правдивая растворяется. Эту тактику Москва будет продолжать применять. Но это уже бесполезно.

Доказательства собраны, в том числе независимой компанией Bellingcat. И они настолько убедительны, что известны все персонажи, вплоть до человека, нажимавшего на кнопку. Вопрос только в том, доживут ли эти персонажи до суда. По-моему, в интересах Москвы, как и во многих подобных случаях, ликвидировать большинство из них.

Доказывать уже нечего. Есть телефонные разговоры представителей Генштаба с людьми из экипажа Бука и ясно, что решения такого уровня не могут самостоятельно приниматься в Генштабе. Это – ответственное политическое решение, которое может приниматься на уровне верховного главнокомандующего.

Андрей Пионтковский, «Новое время»


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